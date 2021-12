10 beaux livres sur et autour de la musique pour les plus jeunes, à glisser sous le sapin

Si vous cherchez de l'inspiration pour offrir aux plus jeunes des ouvrages autour de la musique en cette période des fêtes, voici une sélection des albums qui ont retenu notre attention.

1. Un grand compositeur pour de tout petites oreilles

Je découvre Satie

Didier Jeunesse

Prix : 11.90 €

Age : 0 à 3 ans

, © Didier Jeunesse

Et si l'éveil de votre enfant à la musique passait par Satie ? En voici un choix de répertoire original et haut en couleurs à proposer dès le premier âge, dans la collection Mon petit livre sonore chez Didier Jeunesse qui propose des livres à puces, avec des extraits de musiques ou de sons que l'enfant peut activer au fil des pages.

Deux Gymnopédies, une Gnossienne, un Morceau en forme de poire et une Petite ouverture à danser sont mis en images par Delphine Renon.

2. Un grand compositeur à travers de petites histoires

Monsieur Bach

Auteur : Nathalie Soussana

Illustrateur : Johann G. Louis

Récitante : Elsa Lepoivre

Inclus dans le livre : un CD audio et le renvoi vers les plateformes de streaming

Prix : 24.90 €

Age : Dès 5 ans

, © Didier Jeunesse

Quand on connaît mieux le personnage, on pourra mieux comprendre sa musique, tel est le pari de cet album qui raconte l'illustre compositeur sous un nouveau jour. Un grand compositeur, certes, mais aussi un homme de son époque, Jean-Sébastian Bach est raconté ici par sa femme Anna-Magdalena. Accessible dès l'âge de 5 ans, richement illustré, il permet aussi l'initiation à ce répertoire-monument de la musique baroque.

3. Un virtuose et un célèbre luthier

Nous voilà tout oreilles : Niccolo Paganini

Conte : Ana Gerhard

Illustrations : Marie Lafrance

Interprétation : I Musici de Montréal

Narration : Benoît Brière

Disponible en CD et en téléchargement

Prix : 19,50 €

Âge : Dès 5 ans

, © La Montagne secrète

Façon originale de raconter à la fois l'histoire du célèbre virtuose du violon Niccolo Paganini, et d'avoir un aperçu de l'atelier le plus réputé de la facture instrumentale de Paris, celui de Jean-Baptiste Vuillaume, pour cet album paru chez La montagne secrète, dans la collection Petites histoires de grands composteurs. Accessible aux jeunes enfants jusqu'à 10 ans. En complément, l'enfant peut découvrir Paganini compositeur grâce à l'interprétation de son Caprice N°24 en fin de l'ouvrage.

4. Un autre carnaval des animaux

Le Carnaval des animaux sud-américains

Auteur : Carl Norac

Illustratrice : May Angeli

Récitant : Elliot Jenicot

Ensemble Almaviva

Compositeur : Ezequiel Spucches

Age : 5 - 8 ans

, © Didier Jeunesse

Le bestiaire le plus célèbre de la musique classique, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, est ici revisité dans une ambiance à la croisée des chemins entre les traditions musicales de l'Amérique latine et du jazz. Le pas de côté va jusqu'au bout en donnant la parole aux animaux du continent sud-américain : le condor, le toucan, le lama et bien d'autres préparent, quoi d'autre, qu'un grand carnaval.

5. Un classique en musique

Concert de fables de Jean de La Fontaine

Didier Sandre, sociétaire de la Comédie-Française

Hubert Hazebroucq, prononciation restituée

Ensemble de musique ancienne, La Rêveuse

Auteur : Marianne Vourch

Illustrations : Ségolène Carron

Conception graphique : Isabelle de Senilhes

Age : Collège

, © Editions Villanelle

L'anniversaire de Jean de la Fontaine oblige, l'ensemble La Rêveuse propose dans la collection "Trésors en musique" chez les Editions Villanelle 20 fables dites par les comédiens Didier Sandre et Hubert Hazebroucq dans leur prononciation d'époque, et habillées par des pièces également d'époque au traverso, à la viole de gambe et au théorbe. A noter que les illustrations sont inspirées des célèbres gravures de Jean-Baptiste Oudry, revues aux couleurs d’aujourd’hui par l'illustratrice Ségolène Carron.

6. Un album à feuilleter, écouter et chanter

Myla et l'arbre-bateau

Illustrations de Marie Leghima

Musique : Isabelle Aboulker

Contient 1 CD audio et un accès numérique

, © Gallimard Jeunesse

Une belle histoire parue dans la collection "Les Albums Musique" de Gallimard Jeunesse qui aborde un thème sérieux : le deuil, de façon poétique, a inspiré la compositrice prolifique pour jeune public Isabelle Aboulker à composer 7 chansons faciles à chanter, accompagnées par un trio piano-violoncelle-clarinette, et portées par la voix de la soprano Anne Baquet.

7. Les icônes du jazz

Nina. L'histoire de Nina Simone

Auteur : Traci N. Todd

Illustration : Christian Robinson

Age : A partir de 8 ans

Prix :14.90 €

, © Didier Jeunesse

Il n'est jamais trop tôt pour aborder de grands sujets. Nina Simone était à la fois une grande artiste de jazz et une icône de la lutte contre le racisme, dont elle a été elle-même victime. L'occasion parfaite de se plonger dans une époque et dans un genre musical à travers cet album dédié à la musicienne. A compléter par une écoute de ses plus grands tubes, en famille.

8. Les icônes de l'opéra

Le journal intime de Maria Callas

Autreur : Marianne Vourch, lu par Carole Bouquet

Age : à partir de 10 ans

, © Editions Radio France et Villanelle

Une biographie de La Divina, illustrée par de nombreuses photos et coéditée par Radio France et les Editions Villanelle qui vient en complément du podcast dédié à la musicienne et produit par France Musique, de son enfance à New York aux scènes de théâtres du monde entier, incarnée par la voix de Carole Bouquet.

9. L'initiation au jazz dans toutes ses formes

Dracula

Images : Adèle Maury

Conception et musique : Frédéric Maurin, l’Orchestre National de Jazz

Age : 8 ans et plus

, © ONJ

Un conte qui fait un peu peur, celui du plus célèbre des vampires, une histoire d'amour qui finit bien, et une initiation au jazz dans toutes ses formes par ses meilleurs interprètes, voilà la recette du premier spectacle jeune public de l'Orchestre national de Jazz qui marque par son originalité. Présenté en 2019 sur scène, il est disponible maintenant sur disque et en téléchargement en complément d'un album graphique imaginé par Adèle Maury.

10. Petites histoires de la grande musique

La grande histoire de la musique

Textes : Hélène Cao et Arnaud Merlin

Illustrations : Mathieu de Muizon

Age : dès 7 ans

, © Bayard Jeunesse

Les éditions Bayard Jeunesse, en partenariat avec France Musique, proposent dans la collection Mon Encyclo Illustrée une nouvelle approche de l'histoire de la musique toute en couleurs et en illustrations : les époques, les grandes personnalités, les styles et les genres musicaux, tout y est, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Une belle idée de lecture à compléter par les écoutes, elles aussi, partagées en famille.

