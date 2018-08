Une guitare signée par 75 légendes de la musique proposée aux enchères

Cette guitare acoustique Gibson J-45 est un musée à elle seule. Elle transporte tout ce que la langue anglaise compte de grands noms du rock. Les Britanniques Keith Richards,Cliff Richard, Robert Plant... Les Américains Don Everly (des Everly Brothers), Dolly Parton, Duane Eddy... Fabriquée au Royaume-Uni par le luthier Alister Atkin, c'est une réplique de la guitare ayant appartenu à Buddy Holly, légende du rock des années 1950, tué dans un accident d'avion à 22 ans en 1959. Si Holly jouait souvent sur une Stratocaster produite par la non moins légendaire société Fender, la Gibson restait sa guitare de prédilection. L'instrument est également signé par Jerry Allison, Sonny Curtis et Sonny West. Les deux premiers étaient membres des Crickets, le groupe de Buddy Holly. Le troisième a co-écrit deux des plus gros tubes du chanteur : Rave on et Oh, boy !

, © Heritage Auctions

Les enchères, gérées par la société Heritage Auctions, sont uniquement accessibles sur internet. La vente se termine le vendredi 17 août, elle pourrait atteindre 250 000 dollars, pour un prix de départ de 50 000 dollars. L'argent récolté sera distribué au centre médical universitaire UCLA Health et à l'association Teen Cancer America, fondée par les ex-Who Roger Daltrey et Pete Townshend, qui ont également signé l'instrument.