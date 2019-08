Une comédie musicale sur Luciano Pavarotti en préparation

Douze ans après son décès, Luciano Pavarotti pourrait bientôt ressusciter, mais sur scène. Le producteur John Berry projette de monter une comédie musicale sur la carrière du célèbre ténor barbu. Le premier obstacle a été de convaincre Nicoletta Pavarotti, sa veuve. Jusqu'à présent, elle s'était opposée à toutes les adaptations sur scène et à l'écran. Mais celui-ci lui plaît davantage, elle a accepté de fournir des archives à la production : photos, correspondance, vêtements... L'idée est déjà bien avancée. La maison de disques Universal a également accordé son soutien à l'entreprise.

Un metteur en scène a déjà été désigné : Michael Gracey, réalisateur du film The Greatest Showman, sorti l'an dernier. Le réalisateur et la veuve du chanteur se sont beaucoup parlé et ont noué d'excellentes relations, selon The Guardian. « [Nicoletta Pavarotti] est une source d'informations fantastique », se réjouit le producteur, John Berry. Mais devant ce projet, une question cruciale se pose : qui peut jouer le rôle de Luciano Pavarotti sur scène ?

à lire aussi article [Playlist] Hommage à Luciano Pavarotti

Pas de Pavarotti sur scène

John Berry dissipe les interrogations : « personne ». Selon lui, il est impossible de trouver quelqu'un qui puisse le jouer. Il cite d'ailleurs les mots de Placido Domingo, l'autre tiers des Trois Ténors : « des voix comme cela, il n'y en aura probablement plus jamais ». La présence de Luciano Pavarotti ne sera que suggérée, des enregistrements de lui seront diffusés, car il n'est pas pensable de lui attribuer un autre physique et une voix différente. Difficile d'imaginer le rendu pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses débuts. Aucune date de représentation n'a été révélée.