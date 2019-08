Renée Fleming, nouvelle directrice artistique du festival Aspen Music

Renée Fleming a accepté la charge de directrice artistique du festival Aspen Music, dans le Colorado. Un événement qui comprend aussi une sorte d'université d'été destinée aux jeunes chanteurs. Elle aura pour mission de repenser le programme d'apprentissage pour le moderniser. Il ne suffit plus de perfectionner sa technique sur le répertoire classique. « Les chanteurs doivent maîtriser une grande variété de répertoires, et doivent savoir se vendre et se gérer eux-mêmes », explique-t-elle au New York Times.

« J'ai toujours su que je reviendrais à Aspen », commente Renée Fleming. Elle y a passé quelques étés pour étudier le chant, au début de sa carrière. Avec la soprano, le festival gagne une directrice artistique mondialement connue, et qui connaît l'institution. Les huit semaines de cours coûtent 9 500 dollars, hébergement et repas compris. A ce tarif-là, les étudiants peuvent avoir l'exemple d'une artiste accomplie, qui a réussi non seulement son parcours sur scène, mais aussi en dehors, puisqu'elle a été consultante pour le Lyric Opera de Chicago et conseillère artistique au centre John F. Kennedy à Washington.

Renée Fleming n'est pas la seule recrue de prestige à Aspen. Le chef d'orchestre du Houston Grand Opera, Patrick Summers, est également engagé pour le festival en qualité de directeur artistique, charge qu'il exerce aussi à Houston, en plus de sa fonction de chef. « L'avenir de l'opéra sera très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui », a-t-il commenté. C'est cet avenir en bouleversement, mais incertain, qui a probablement amené la direction d'Aspen a engager ces nouveaux directeurs artistiques.