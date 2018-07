Première création d'opéra au festival de Bayreth depuis 136 ans

C'est un événement important au festival de Bayreuth. Cette année, un nouvel opéra a été créé dans le cadre du festival annuel. Le dernier à avoir connu cet honneur était Parsifal, en 1882. À cette époque, Richard Wagner était encore en vie ! Si le festival a officiellement débuté le 25 juillet, la nouvelle œuvre a été présentée la veille dans la catégorie "Discours de Bayreuth", une catégorie créée l'année dernière et dédiée aux débats et aux programmes musicaux autour de l'univers wagnérien. Deux autres représentations de l'oeuvre sont prévues les 26 et 27 juillet.

L'opéra, intitulé Le marié disparu est une commande de la directrice du festival Katharina Wagner au compositeur Klaus Lang. C'est un récit fantastique basé sur un conte de son pays, l'Autriche, dans lequel un homme danse lors d'une fête et s'aperçoit que 300 ans se sont écoulés lorsqu'elle celle-ci s'achève. À la fin, le protagoniste tombe en poussière.

Klaus Lang, organiste, a déjà honoré plusieurs commandes de la part de festivals, notamment celui de Lucerne, le New Music Festival de Stockholm ou encore les Monday Evening Concerts de Los Angeles...