Placido Domingo, chef d'orchestre à Bayreuth pour la première fois

Il n'y a pas d'âge pour les premières, Placido Domingo en est la preuve. À 77 ans, il a dirigé un orchestre à Bayreuth pour la première fois. Le ténor a déjà chanté sur la scène du festival allemand, mais il n'avait encore jamais pris la baguette chez Wagner. Il devient aussi le premier chef espagnol à diriger à Bayreuth. Le 31 juillet, il a donc mené l'orchestre lors de la représentation de La Walkyrie, qu'il a chanté au même endroit en 2000, pendant plusieurs heures alors que la température avoisinait les 40 degrés. «Ça a été l'expérience la plus extrême de ma vie », a t-il avoué au quotidien espagnol El País.

« Diriger Wagner à Bayreuth, c'est un choc émotionnel et psychologique, ça demande concentration et lucidité », a-t-il poursuivi. Placido Domingo a étudié la partition de La Walkyrie pendant six mois, il a aussi fallu prendre en compte la difficulté des lieux. «Travailler ici est très complexe à cause des effets acoustiques, il faut calculer le temps de résonance », a-t-il expliqué. Désormais, son portrait rejoint la galerie de ceux ayant dirigé un opéra de la Tétralogie à Bayreuth. Il sera voisin de Herbert von Karajan, Daniel Barenboim et James Levine. Sur scène, Stephen Gould personnifiait Siegmund et Anja Kampe jouait Sieglinde.

La prestation de Placido Domingo n'a pas fait l'unanimité dans le public. Selon les témoignages de personnes présentes, des huées se sont faites entendre à travers les applaudissements. Les deux prochaines représentations de La Walkyrie sont prévues les 18 et 29 août.