Le projet d'extension de l'Opéra Bastille contesté par l'hôpital des Quinze-Vingts

"On a l'impression que les intérêts des patients passent après ceux de l'Opéra." Sophie Marchandet, en charge des ressources humaines et des travaux à l’hôpital des Quinze-Vingts, peste contre l'extension de 3500 m² de l'Opéra Bastille. Un projet qu'elle ne souhaite pas enterrer, mais juste modifier pour "laisser l'entrée de la rue de Lyon disponible" pour une possible future accès par cet axe. L'hypothèse est rendue impossible pour le moment avec l'extension prévue par l'Opéra national de Paris sur son site de la place de la Bastille, qui prévoit une nouvelle salle de répétition et de concert, notamment. Au cœur du problème : l'atelier de 3500 m² prévu en prolongement du bâtiment actuel, à quelques mètres de l'entrée principale.

Les futurs ateliers de l'Opéra au centre de l'attention

Pour l'instant l'espace des futurs ateliers de l'Opéra sont dans une zone vide, qui va devenir un bâtiment de 30 mètres de haut, placé juste devant les chambres de l'hôpital. Une construction qui plongera certaines chambres dans la pénombre. Autre problème, l'accès aux urgences des Quinze-Vingts est encore possible par la rue de Charenton mais se voit considérablement réduit, en ce moment, par les travaux. La situation pourrait encore se compliquer avec l'installation des ateliers de l'Opéra, qui prévoit de doubler les livraisons de décors dans ce nouveau bâtiment. L'hôpital accueillait en moyenne 165 personnes par jour aux urgences, soit 60 240 entrées comptabilisées dans l'année 2017.

Depuis la semaine dernière, l'hôpital se laisse le droit de lancer des actions contentieuses pour éviter un enclavement de l'établissement par son voisin. "On a plusieurs fois parlé à l'Opéra de ce problème mais pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse", explique Sophie Marchandet. Une affirmation que nie la direction de l'Opéra de Paris : "Nous avons rencontré la direction de l’hôpital des Quinze-Vingts le 15 février dernier", assure Jean-Philippe Thiellay, directeur général adjoint d'Opéra de Paris qui ajoute avoir procédé à plusieurs envois de courriers à l’hôpital, dont le dernier date du 23 septembre, alors que le projet est bel et bien lancé. Le calendrier des réalisations est déjà fixé. Les travaux doivent commencer en septembre 2020 pour un montant estimé à 59 millions d'euros.

, © Henning Larsen

La maison lyrique souligne que ces travaux devaient se dérouler lors de la construction de l'édifice mais furent finalement retirés du projet, faute de financements suffisants. Le transfert final des ateliers est prévu pour l'automne 2023 et les anciens locaux, situés dans le 17e arrondissement de Paris, seront cédés à la future Cité du Théâtre.