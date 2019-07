Le nom du futur directeur de l’Opéra de Paris enfin dévoilé

En janvier 2019, un responsable du ministère de la Culture annonçait la nomination du futur directeur de l’Opéra de Paris d’ici « à quelques semaines »… Six mois plus tard, personne ne savait encore qui allait succéder à Stéphane Lissner, en poste depuis 2014 à la tête de cette institution lyrique. Un temps pressenti pour jouer les prolongations, Stéphane Lissner quittera bien ses fonctions dès la fin de son mandat et c'est Alexander Neef qui lui succédera dès le mois d'août 2021, en compagnie d'un nouveau directeur adjoint, Martin Ajdari.

à lire aussi article Stéphane Lissner prolongé à l'Opéra national de Paris ?

De nombreux candidats circulaient jusqu’à présent, avec quelques rebondissements comme la nomination de Dominique Meyer, fortement pressenti, à la Scala de Milan ou le renouvellement du mandat de Peter de Caluwe à la Monnaie de Bruxelles. C’est du côté du Canada, que le ministère de la Culture a fait son marché pour embaucher l’Allemand Alexander Neef, directeur de l’Opéra de Toronto (la Canadian Opera Company).

Une personnalité qui a déjà travaillé au sein de l’institution parisienne de 2004 à 2008 en tant que régisseur, sous la houlette de Gerard Mortier, alors directeur de l’Opéra de Paris. Alexander Neef prendra ses fonctions en 2021.