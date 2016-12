Le festival Avenches Opéra abandonne son édition de 2017

18 000 spectateurs s'étaient déplacés lors de la dernière édition pour voir Madame Butterfly. Une fréquentation bien en-dessous des espérances des organisateurs pour rentabiliser cette représentation. Pour combler les déficits, il a fallu piocher dans les fonds du festival. Ce qui explique la situation alarmante dans laquelle se retrouve le festival créé en 1995, qui veut se produire désormais tous les deux ans.

Un spectacle spécial pour 2018 ?

Au programme de la prochaine édition, en 2018, un spectacle florilège qui mêlera airs d'opéra connus et scènes de comédies musicales. Une programmation sur laquelle comptent les organisateurs pour ramener plus de monde. La direction espère également compter sur des aides communales pour survivre : "sans appuis solides du Canton et de la Commune, nous ne continuerons pas", selon son vice-président Jean-Pierre Kratzer.

La commune, qui propose aussi deux autres festivals ( Tatoo et Rock'Oz) promet de réunir des états généraux de la culture.