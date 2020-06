Le concert de demain, pour Clara Bellon

À quoi ressemblera le concert de demain ? Pour la soprano colorature Clara Bellon, le concert de demain se fera sur la mer.

Faut-il ré-inventer le format du concert tel que nous le connaissons ? C'est ce qu'a proposé le Président de la République Emmanuel Macron à certains artistes, lors d'un entretien sur la crise que rencontre le secteur culturel en raison du Covid-19.

Mesures sanitaires, intervention dans les écoles, importance des outils numériques... nous avons demandé aux artistes à quoi ressemblera, selon eux, ce « concert de demain ».

Pour Clara Bellon, soprano colorature, « la mer a toujours été une source d’inspiration ». Aussi, à la fin du confinement, elle s'est enregistrée sur la mer, d'abord sur une barque puis sur les roches des Béniguets. Ces roches, situées vers l'île de Houat, en Bretagne, sont difficilement accessibles. Elles se sont révélées être un lieu privilégié pour le chant car « la voix et toutes ses envolées lyriques se marient bien à la mer ».

Ces enregistrements ont fait naître une idée pour le concert de demain, un concert sur mer. Ainsi Clara Bellon a imaginé un dispositif avec une barge où elle se trouverait pour chanter, accompagnée d'une pianiste et en face, sur terre, le public : « le but, évidemment, c'est de démocratiser l’opéra, de le rendre plus accessible, dans un lieu insolite ».

Ce concert sur mer aura lieu le 21 juillet à l'Anse du Logeo, plus d'informations sur www.clarabellon.com.