Le baryton-basse Theo Adam s'éteint à l'âge de 92 ans

Le baryton-basse et chanteur d'opéra Theo Adam (1926-2019) est mort ce jeudi 10 janvier 2019 dans sa ville natale de Dresde, à l'âge de 92 ans. Il restera à jamais l'un des plus grand interprètes de la musique de Richard Wagner.

Membre d'une chorale en tant qu'enfant, il devient ensuite l'élève de Rudolf Dietrich entre 1946 et 1949, après avoir servi dans l'armée allemande.

Ses débuts d'opéra se font à seulement 23 ans, en tant qu'ermite dans le Freischütz au Semperoper de Dresde ; il rejoint peu après l'opéra de Berlin, en 1952. La même année, Theo Adam fait ses débuts à Bayreuth, qu'il fréquentera par la suite annuellement tout au long de sa carrière. Il se fait rapidement reconnaître à Bayreuth pour sa musicalité émouvante et son excellent jeu de comédien, faisant de lui un excellent chanteur wagnérien : pendant plus de 50 ans, Theo Adam incarne tous les rôles majeurs des opéras de Wagner.

Suite à ses succès à Bayreuth, Theo Adam se voit invité à chanter dans plusieurs des plus grandes salles au monde, notamment au Royal Opera House de Londres (en tant que Wotan de Die Walküre) en 1967, et au New York Metropolitan Opera (en tant que Hans Sachs de Die Meistersinger) en 1969.

Autorité du répertoire wagnérien, Theo Adam est souvent reconnu, avec Dietrich Fischer-Dieskau, comme l'un des grands interprètes de la musique vocale de Jean-Sébastien Bach, sans oublier son interprétation d'Elias de Mendelssohn, dont l'interprétation reste encore aujourd'hui un point de comparaison pour toute nouvelle interprétation du rôle.

Grand interprète de la musique vocal du XIXe siècle, Adam s'intéressait également à la musique contemporaine et participa aux créations de plusieurs œuvres telles que Un Re in Ascolto de Luciano Berio (1984).