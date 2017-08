La soprano qui chantait à l'oreille des chevaux

La soprano Heather Main se destinait à une carrière de chanteuse lyrique. Mais après son mariage, elle a tout lâché pour son époux vétérinaire et s'est reconvertie dans l'élevage de chevaux de course. Son écurie a peu à peu pris de l'importance. Depuis 2009, elle a le droit de faire galoper ses champions au sein du prestigieux Kingston Common Farm. Mais, selon l'entraîneuse, ce cadre remarquable ne compte pas beaucoup pour ses animaux. Ce qu'ils préfèrent, c'est qu'elle leur chante des arias. «Leur compositeur préféré, c'est Mozart », explique la propriétaire des chevaux mélomanes dans The Daily Mirror. Même pour eux, le génie autrichien aurait des vertus de relaxation et permettrait d'augmenter leur bien-être, surtout avant une course. «Chanter pour des chevaux peut sembler farfelu, mais l'important, c'est que ça marche », explique Heather Main.

Pas de résultats prouvés

Sa carrière lyrique était pourtant sur la bonne voie, elle avait déjà chanté au Barbican Center et au Royal Albert Hall. Désormais, elle n'attend plus les applaudissements du public mais les réactions de ses chevaux. Quand ils l'entendent, «certains bougent les oreilles, d'autres vont même jusqu'à danser », assure-t-elle. Il arrive parfois qu'ils répondent. Une jument de trois ans, baptisée Island Cloud, serait la soprano principale de tous ces destriers. «La musique n'a pas de résultats prouvés sur les chevaux mais ces animaux peuvent réagir à beaucoup de choses », explique Grahame Frank, spécialiste des chevaux, interrogé par le Daily Mirror. D'autres propriétaires, convaincus par les effets bénéfiques du chant, ont demandé à Heather Main d'en faire autant pour leurs chevaux de course. A défaut du Royal Albert Hall, elle chante maintenant dans les plus prestigieuses écuries britanniques.