L'Orchestre du Metropolitan Opera de New York de retour en Europe après 20 ans d'absence

Pour la première fois depuis 2002, l'Orchestre du Metropolitan Opera de New York partira en tournée en 2021. Emmenée par son nouveau chef Yannick Nézet-Séguin, la formation se produira à Londres, Paris et Baden-Baden.

Ce n'était plus arrivé depuis près de 20 ans. A part des concerts donnés chaque année au Carnegie Hall, l'Orchestre du Metropolitan Opera de New York n'avait pas quitté le Lincoln Center depuis 2002. L'arrivée de Yannick Nézet-Séguin à la tête de la formation américaine en 2018 a permis d'apporter un nouveau souffle puisqu'une tournée européenne sera organisée à l'été 2021.

Le maestro canadien emmènera son orchestre le 29 juin au Barbican Center de Londres, à la Philharmonie de Paris le 30 juin et le 1er juillet ainsi qu'au Festspielhaus de Baden-Baden en Allemagne les 3 et 4 juillet. « Cette série de concerts permettra de montrer tout le potentiel de l'Orchestre du Met sous la direction de Yannick, tant dans le répertoire symphonique que lyrique », a commenté dans un communiqué Peter Gelb, le directeur de l'opéra new-yorkais.

Au programme de la tournée, Berlioz avec la Symphonie fantastique et des extraits des Troyens avec la mezzo-soprano Joyce DiDonato. A Paris et Baden-Baden, l'Orchestre du Met jouera également Don Juan, le poème symphonique de Richard Strauss ainsi que le premier acte de La Walkyrie de Wagner avec Christine Goerke, Brandon Jovanovich et Günther Groissböck.

« Il est important d'aller jouer à l'étranger pour le développement artistique de l'orchestre, a déclaré Yannick Nézet-Séguin dans le même communiqué. Lors de ma carrière, j'ai passé beaucoup de temps en Europe. Je sais donc que l'Orchestre du Met possède une voix musicale unique qui devrait être écoutée dans ces grandes capitales européennes ».

Le chef d'orchestre a ajouté que cette tournée constituait une « étape importante dans l'histoire récente du Met » tout en se disant « fier que le Met continue de toucher des publics au-delà du Lincoln Center. Cette tournée européenne est la pierre angulaire parfaite de la prochaine saison ».