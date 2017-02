L’Opéra royal de Wallonie lance le 1er Concours de Chefs d’Orchestre d’Opéra

Des concours de chefs d’orchestre, il en existe plusieurs et nous en faisons régulièrement l’écho sur France Musique. Mais pour la première fois, c’est un concours international de direction d’orchestre, entièrement dédié à l’art lyrique que propose l’Opéra Royal de Wallonie. La compétition, qui est ouverte à toute personne née après le 1er janvier 1982, se déroulera du 18 au 26 août 2017, et sera organisée en plusieurs épreuves, avec orchestre, solistes, chœurs et maîtrises.

Le public pourra assister gratuitement à toutes les étapes du concours, précise l’institution, et les candidats seront jugés par un « jury international composé de personnalités d’envergure », avec des directeurs de théâtre, agents et chanteurs.

Une récompense de 10 000 euros sera attribuée au lauréat du Premier Grand Prix, ainsi qu’un contrat d’engagement pour diriger une production à l’Opéra Royal de Wallonie.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de l’Opéra, et il est à remplir avant le 31 mars 2017 !