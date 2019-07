L'association Fedora révèle les lauréats de son édition 2019

Les lauréats ont reçu leurs prix le 28 juin, au Teatro La Fenice de Venise. Cette année, Fedora a distingué Denis & Katya, dans la catégorie opéra, celle qui possède la dotation la plus élevée : 150 000 euros. Denis & Katya est une coproduction entre Opera Philadelphia, Music Theatre Wales et l'opéra de Montpellier, la première sera donnée à Philadelphie le 18 septembre 2019. C'est l'oeuvre du duo Philip Venables et Ted Huffman, qui avaient adapté la pièce 4.48 Psychosis avec succès, il y a trois ans.

Pour la catégorie ballet, c'est Invisible cities qui rafle le premier prix et les 100 000 euros qui l'accompagnent. L'oeuvre a été présentée par la compagnie britannique Rambert, sur une chorégraphie de Sidi Larbi Charkaoui. Quant au prix Fedora pour l'éducation, assorti de 50 000 euros, il va à un projet de centre interculturel et collaboratif pour les jeunes mené par l'opéra national grec. Une récompense symbolique a également été attribuée, celle de la Plateforme FEDORA pour le vote du public et la meilleure campagne de crowdfunding, qui va à Touche le Ciel – Dance & New Technologies, mené par La Fabrique de la Danse.

Cette année, 36 projets étaient pré-sélectionnés. 23 000 votes provenant de 90 pays ont été enregistrés lors de la phase de vote en ligne, étalée sur une période 18 jours.