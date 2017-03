Je sais pas vous : "Le Barbier de Séville" de Rossini

Patrick Leterme et Etienne Duval vous prennent par la main pour découvrir et redécouvrir la musique grâce à de petites vidéos de trois minutes. Trois minutes d'humour, de dessins, de papiers déchirés, de petites histoires et de grande histoire, de musique, de musique, et encore de musique !

Au fil des semaines, France Musique, coproductrice de cette websérie, diffusera de nouveaux épisodes, consacrés aux interludes marins de Britten, au Sacre du Printemps de Stravinsky, ou encore à l'Ave Verum de Mozart...