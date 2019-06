Décès de Franco Zeffirelli, cinéaste et metteur en scène d'opéra

C'est un monument de la culture italienne qui vient de disparaître. Franco Zeffirelli est mort samedi 15 juin dans sa résidence romaine à l'âge de 96 ans. Selon des sources familiales, relayées par les médias italiens, le cinéaste et metteur en scène "s'est éteint sereinement après une longue maladie, qui s'était aggravée ces derniers mois".

Dario Nardella, maire de Florence, ville natale de Zeffirelli a posté un message sur Twitter : "Je n’aurais jamais voulu que ce jour arrive. Franco Zeffirelli est parti ce matin. Un des plus grands hommes de la culture mondiale. Nous nous joignons à la douleur de ses proches. Adieu, cher Maître, Florence ne t’oubliera jamais".

Réalisateur, scénariste, producteur et metteur en scène, Franco Zeffirelli a signé une vingtaine de longs métrages et mis en scène une trentaine de pièces de théâtre et d'opéra.

Il débute sa longue carrière en tant que décorateur de théâtre et de cinéma et se fait repérer par Luchino Visconti dont il deviendra l'assistant. Mais les rapports entre les deux hommes sont passionnels et compliqués. Zeffirelli s'affranchit de son mentor en se consacrant à la mise en scène d'opéras, dès 1954 avec Le Turc en Italie à la Scala de Milan.

Ami avec Maria Callas, il la dirige dans plusieurs productions, dont La Traviata à Dallas en 1959, puis Tosca et Norma, à Londres et Paris en 1964. Sa mise en scène de La Bohème pour le Metropolitan Opera en 1963, est devenue un classique tant elle a été montée partout dans le monde. Elle était encore à l'affiche en avril dernier à l'Opéra de Vienne où la maison lyrique donnait la 437e représentation de cette mise en scène de l'oeuvre de Puccini.

Nombre de ses productions sont toujours à l'affiche. Ce sera le cas la saison prochaine avec Turandot. Le festival d'art lyrique des arènes de Vérone a également programmé sa nouvelle mise en scène de La Traviata pour cet été.

En parallèle de sa carrière à l'opéra, Zeffirelli réalise plusieurs films adaptés des oeuvres de Shakespeare, notamment La mégère apprivoisée avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, puis Roméo et Juliette, avec une musique de Nino Rota. C'est de loin son film le plus connu et celui qui remporta le plus grand succès critique et populaire.

En plus de Shakespeare, Zeffirelli se lance dans la réalisation d'opéras filmés, comme La Traviata ou Othello. Ou des films inspirés de l'opéra, comme Callas Forever avec Fanny Ardant. Si son style opulent peut être jugé démodé aujourd'hui, Zeffirelli a impulsé dans les années 1960 une révolution de la mise en scène d'opéra.

