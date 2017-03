Christophe Ghristi prend la direction artistique du théâtre du Capitole de Toulouse

« Ò mon país, Ò Toulouse ! », voici l'air de Nougaro que doit chanter Christophe Ghristi depuis la nouvelle de sa nomination au théâtre du Capitole. Le dramaturge a été choisi pour occuper le poste de directeur artistique de l'opéra au terme d'un appel à candidatures supervisé par Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole et maire de la ville rose. Selon le communiqué de l'institution, Christophe Ghristi sera chargé de définir et de mettre en oeuvre le projet artistique et culturel du Théâtre et « assurera la programmation lyrique et chorégraphique en accord avec l'orchestre ». Il supervisera les activités du Ballet du Capitole, mené par Kader Belarbi, du Chœur et de la Maîtrise du Capitole dirigés par Alfonso Caiani, et de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, dont la direction a été confiée à Tugan Sokhiev.

Né en 1968, l'homme connaît bien la fonction pour l'avoir déjà exercée de 1995 à 2009 avant d'être nommé directeur de la dramaturgie de l'Opéra national de Paris de 2009 à 2014. Lors de ses années parisiennes, il a mis en oeuvre Convergences, une série de concerts consacrée à la diffusion d’œuvres rares. On lui doit également une version réduite de la tétralogie de Wagner à destination du jeune public. Ce passage de Ghristi à l'Opéra de Paris est d'ailleurs mis en avant dans le communiqué du théâtre du Capitole, Jean-Luc Moudenc justifie le choix d'une « excellence forgée notamment au sein de l'Opéra de Paris » au côté de Nicolas Joel, directeur du Capitole de 1990 à 2009, puis de l'Opéra de Paris de 2009 à 2014.

Christophe Ghristi entrera en fonction le 1er septembre prochain et succédera à Frédéric Chambert qui a occupé ce poste de 2009 à 2016, avant de partir pour le théâtre municipal de Santiago du Chili. Le Théâtre du Capitole de Toulouse précise que la saison 2016/2017 est assurée par Jean-Jacques Groleau, directeur artistique par intérim.