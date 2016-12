Bogdan Roscic, président du label Sony Classical, nommé à la tête de l'Opéra de Vienne

Dominique Meyer, actuel directeur général du Wiener Staatsoper (Opéra de Vienne), devra faire ses cartons en 2020. Alors que le français à la tête de la prestigieuse maison lyrique depuis 2010 était candidat à sa propre succession pour un troisième mandat, le ministère de la Culture a choisi un autre candidat : Bogdan Roscic, 52 ans. Celui qui est actuellement président du label Sony Classical prendra ses fonctions en 2020 pour un mandat de 5 ans.

Le ministre de la Culture autrichien, Thomas Drozda, a expliqué que Roscic a été choisi pour impulser un nouveau souffle à l'institution et « créer un Staatsoper 4.0 ». Si l'homme n'a pas d'expérience de direction d'une grande institution culturelle, Roscic a su développer un réseau important au sein de l'industrie musicale avec « les chanteurs et les chefs d'orchestre les plus importants au monde » a déclaré le ministre.

Né en 1964 à Belgrade, Bogdan Roscic est docteur en philosophie. Il a été journaliste culturel, directeur de la radio publique généraliste autrichienne Ö3, puis responsable chez Deutsche Grammophon, Decca et Sony où il officie depuis 2009. Roscic a été choisi parmi un cortège de 18 candidats. Le ministre de la Culture a expliqué que « nous devons regarder vers l'avenir, ce qui n'est en rien une critique du statu quo » tout en signalant « l'excellente situation » dont jouissait actuellement l'institution.

La fiche de poste indiquait en effet qu'une attention particulière serait portée aux « formes d'expression artistiques contemporaines ». L'Opéra de Vienne, considéré comme l'un des plus prestigieux au monde, a notamment été dirigé par Gustav Mahler, Richard Strauss ou Herbert von Karajan. Il programme chaque saison une soixantaine d'opéras et de ballets différents, en 350 représentations.

Avec AFP