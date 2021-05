Star Wars et la musique de Puccini, Stravinsky, Korngold et Holst

Que la Force soit avec vous ! Le 4 mai est la journée internationale de Star Wars. L'occasion de montrer l'originalité de la musique de John Williams et comment il s'est inspiré du symphonisme hollywoodien de Korngold et de la musique post-romantique de Puccini, Stravinsky et Holst.

Affiche du premier Star Wars sorti en 1977., © Universal History Archive/UIG via Getty images