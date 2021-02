Spain de Chick Corea : les souvenirs du Concerto d'Aranjuez

Hommage à Chick Corea avec une introduction à l'une de ses plus grandes compositions : Spain. Un standard de latin jazz inspiré d’un tube de la musique classique, le Concerto d’Aranjuez (1939) de Joaquin Rodrigo...

Le Concerto d’Aranjuez de Joaquin Rodrigo...

Le Concerto d’Aranjuez de Joaquin Rodrigo est une oeuvre de 1939 qui évoque « les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux, et les ruissellements des fontaines » du palais d’Aranjuez en Espagne.

... source intarissable d'inspiration

Des trois mouvements de ce concerto pour guitare, l’adagio est probablement le plus connu. Il a fait l’objet de diverses reprises aussi nombreuses que variées dans leurs styles. The Shadows, Paco de Lucia, Fairouz, Demis Roussos et même Richard Anthony ! Ce concerto a également inspiré des jazzmen de premier plans tel que Gil Evans et Miles Davis dans l’album « Sketches of Spain » (1960) ou encore Jim Hall accompagné d’un quintette en or massif : Paul Desmond, Chet Baker, Steve Gadd, Roland Hanna et Ron Carter.

Le Concerto d’Aranjuez sert aussi de fondement musicale à Spain de Chick Corea. Ce titre phare du pianiste américain commence en effet par une citation explicite du début de l’adagio. Le contrebassiste Stanley Clarke se saisit de son archet tandis que Chick Corea,cite de manière improvisée au Fender Rhodes l’adagio du Concerto d’Aranjuez. De cette introduction émerge, comme un rayon de soleil, le thème principal de Spain, lui aussi inspiré de l'adagio : même cadence, même phrase ascendante et mêmes accords, des accords répétés et résumés par la pulsation régulière du percussionniste Airto Moreira.