Soirée spéciale Fête de la Musique en direct du Studio 104

Aurélie Moreau et Laurent Valière vous proposent une soirée unique de 20h à 23h, avec les musiciens de l'Orchestre national de France, du Philharmonique de Radio France et tant d'autres. Musique classique, comédie musicale, musique du monde et jazz se côtoient durant 3h d'émission !

Durant cette soirée, vous retrouverez le violoniste Tedi Papavrami, le Trio Zadig, La Chapelle Harmonique de Valentin Tournet accompagnée d'Alex Vizorek et le guitariste Thibaut Garcia.

Dans le registre du jazz, de la comédie musicale et des musiques du monde, vous entendrez la formation sud-américaine Recoveco, Les Frivolités parisiennes, la chanteuse Neïma Naouri et le pianiste Grégory Privat.

Les musiciens de l'Orchestre national de France et de l'Orchestre philharmonique de Radio France seront en formation de musique de chambre.

Programmation musicale

Arnold Schoenberg

Die Eiserne Brigade

Johann Strauss II (fils) / arr. Arnold Schoenberg

Kaiser-Walzer op. 437

Musiciens de l'Orchestre national de France : Sarah Nemtanu et Laurent Manaud-Pallas, violons; Allan Swieton, alto; Alexandre Giordan, violoncelle; Franz Michel, piano; Philippe Pierlot, flûte; Patrick Messina, clarinette

Jean-Sébastien Bach

3e Partita en Mi Maj BWV 1006 : Preludio, Loure, Gavotte en Rondeau

Tedi Papavrami, violon

Ludwig van Beethoven

Trio "Les Esprits" avec piano en Ré Maj n°5 op. 70 n°1 : 1. Allegro vivace e con brio

Trio Zadig

Piotr Illich Tchaïkovski

Les Saisons op. 37a : Avril, Juin

Trio Zadig

Manuel FonceEstrellita

Recoveco : Alexis Cardenas, violon; Manuel Sanchez, contrebasse; Francisco Gonzalez, guitare acoustique

Traditionnel

El cascabel

Recoveco : Alexis Cardenas, violon; Manuel Sanchez, contrebasse; Francisco Gonzales, guitare acoustique

Herbie Hancock

Sonrisa

Gregory Privat, piano

Gregory Privat

Le bonheur

Gregory Privat, piano

Francis Poulenc

Sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et piano

Musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France : Nicolas Baldeyrou, clarinette; Hélène Devilleneuve, hautbois; Magali Mosnier, flûte; Hugues Viallon, cor; Catherine Cournot, piano; Julien Hardy, basson

Niccolo Paganini

Caprice n°24 en La min op. 1

Tedi Papavrami, violon

Regino Sainz de la Maza

Rondena, Sacrificio

Thibaut Garcia, guitare

Joseph Kosma

Improvisation sur Les Feuilles Mortes

Thibaut Garcia, guitare

Marin Marais

La Sauterelle en Ré Maj

Jean de La Fontaine

La Cigale et la Fourmi : La Fourmi et la Sauterelle, L’Oisiveté

Louis de Caix d’Hervelois

Papillon en Sol Maj

Jean de La Fontaine

La Laitière : La Laitière, Les Châteaux en Espagne Le Corbeau et le Renard : La Flatterie

Gabriel Bataille

Qui veut chasser une migraine en Sol min

Chapelle Harmonique : Alex Vizorek, récitant; Adèle Charvet, mezzo-soprano; Nanja Breedijk, harpe triple; Bruno Helstroffer, théorbe; Valentin Tournet, viole de gambe et direction

Cole Porter

Give Him the Ooh-La-La Dream Dancing

Les Frivolités Parisiennes : Marion Tassou, soprano; Blanche Tromboni contrebasse; Eddy Lopez, saxophone; Jean-Yves Aizic, piano

Cy Coleman

City of Angels : What You Don't Know About Women

Neïma Naouri, voix

Daniel Glet, piano

Christopher Curtis

Chaplin : All falls down

Neïma Naouri, voix

Daniel Glet, piano