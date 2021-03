Un poème symphonique et électronique nommé "Motion" de Rone

Rone vient de recevoir le César de la meilleure musique ! Avec "Motion", le producteur de musique électronique a initié un mariage réussi entre électronique et orchestre symphonique, réunissant Les Siècles et la pianiste Vanessa Wagner autour d'une page orchestrale épique d'une dizaine de minutes.

Enfant, Erwann Castex s’amusait à mixer la voix de Kurt Cobain, le leader du groupe Nirvana, avec la musique d’Erik Satie. Erwann Castex a maintenant quarante ans et il est connu mondialement sous son nom de scène : Rone. Si vous vous intéressez, même de loin, à la scène électronique française, vous avez peut-être déjà entendu les musiques très colorées et riches de ce musicien qui collabore avec l’écrivain Alain Damasio mais aussi avec des musiciens classiques comme le Trio Vacarme. Avec eux, il avait même transformé la grande salle de la Philharmonie de Paris en une vaste piste de danse lors d’un concert mémorable donné en 2017...

Lorsqu’un an plus tard, en 2018, une banque française propose à Rone de composer une sorte de symphonie électronique en un seul mouvement d’une dizaine de minutes, le musicien accepte sans hésiter. Pour ce projet nommé « Motion », il collabore avec des grands noms du classique : L’orchestre Les Siècles, leur chef François Xavier Roth et la pianiste Vanessa Wagner.

Tout commence par une maquette purement électronique composée de A à Z par Rone ! Pour écrire les parties orchestrales et de piano, Rone a aussi fait appel à un orchestrateur expérimenté : Romain Allender, arrangeur des musiques de film d’Alexandre Desplat notamment ! Une fois les partitions achevées, Rone et Allender les ont soumis à Vanessa Wagner, François Xavier Roth et les Siècles pour pour qu’ils enregistrent les parties acoustiques. Lors d’une répétition filmée, on peut voir les musiciens et le chef dotés d’un casque à une seule oreille pour suivre le plus précisément possible le tempo électronique des machines qui vont se superposer et modifier leur son…

L’enregistrement de l’orchestre terminé, Rone se saisit de cette matière. Il la mixe, la transforme… Motion, mouvement en anglais, est effectivement construit dans un jeu d’aller retour. On part d’une maquette électronique composée par Rone pour aller vers l’enregistrement, l’orchestre symphonique, puis on revient au mixe électronique final. Une dernière étape dans laquelle les sonorités de Vanessa Wagner et des Siècles sont amplifiées, démultipliées.

Motion, qui est devenu la signature musicale d'une banque et que vous retrouvez dans plusieurs de ses pubs est aussi un projet collaboratif car parmi les 85 musiciens nécessaires à la réalisation de cette symphonie électronique, on retrouve une vingtaine d’interprètes amateurs et salariés de la banque ! Ce disque sorti en avril 2019 n’a rien d’un projet d'une entreprise personnelle puisque tous les bénéfices des ventes sont reversés à l’association Orchestre à l’Ecole. Une association qui soutient le développement d’orchestre dans les établissements.