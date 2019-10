Radu Lupu, Britten, Cristina Branco et nos invités du Quatuor Hanson

Au programme aujourd'hui

La programmation

Jean-Sébastien Bach / Alexander Siloti

Prélude en mi min BWV 855a - arrangement pour piano (transposition en si min)

Vikingur Olafsson, piano

DGG

Jean Sibelius

Symphonie n°1 en mi min op 39 : 3. Scherzo

Orchestre Symphonique de Göteborg

Direction, Santtu-Matias Rouvali

ALPHA

Alessandro Scarlatti

Su le sponde del Tebro : Dite almeno astri crudeli (Air) - pour soprano, trompette, cordes et basse continue

Sandrine Piau, soprano

Concerto Italiano

Direction, Rinaldo Alessandrini

NAIVE RECORDS

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Prélude (acte III)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction, Wilhelm Furtwängler

PATHE MARCONI

Franz Schubert

Moment musical en ut dièse min op 94 nº4 D 780 nº4 : Moderato

Radu Lupu, piano

DECCA

John Dowland

Can she excuse my wrongs - pour ensemble vocal à 4 voix et luth

Ruby Hughes, soprano

Paul Agnew, ténor

Alain Buet, basse

Reinoud Van Mechelen, ténor

Thomas Dunford, luth et direction

ALPHA

Cristina Branco

Fado do mal passado

UNIVERSAL MUSIC

Mathias Lévy

Kind of folk

Mathias Lévy, violon

Jean-Philippe Viret, contrebasse

Sébastien Giniaux, guitare

HARMONIA MUNDI

Igor Stravinsky

Octuor : Finale - pour flûte traversière, clarinette 2 bassons 2 trompettes et 2 trombones Eastman Wind Ensemble

AVIE