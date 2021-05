Quand le quatuor à cordes dialogue avec la chanson

Haydn, Mozart, Beethoven, Debussy, Bartok, Chostakovitch jusqu'à aujourd'hui. Cette "forme supérieure de l’expression musicale" comme la nomme le compositeur et musicologue André Boucourechliev est également indissociable de grands titres de la chanson.

Le quatuor à cordes désigne un groupe, une formation musicale composée d’un premier et d’un second violon, d’un alto et d’un violoncelle tout autant qu'un genre musical né au milieu du dix-huitième siècle qui n'a eu de cesse de se réinventer à travers les siècles avec Haydn, Mozart, Beethoven, Debussy, Bartok, Chostakovitch jusqu'à aujourd'hui. Cette "forme supérieure de l’expression musicale" comme la nomme André Boucourechliev est également indissociable de grands titres de la chanson.

à réécouter AUDIO 58 min émission Repassez-moi l'standard Repassez-moi l'standard... "Yesterday" du duo John Lennon & Paul McCartney (1965)

Bien que Yesterday ait été composé par Paul McCartney en 1965, cette chanson est indissociable de l’arrangement pour quatuor à cordes imaginé par George Martin, le producteur des Fab Four. McCartney voyait d’un mauvais oeil ce mélange de styles, considérant que les Beatles perdrait ainsi leur identité rock’n’roll. Après avoir écouté les arrangements de Martin, les Beatles acceptent finalement d’ajouter à la guitare et à la voix de McCartney ces nappes harmoniques qui rappellent qu’en 1958 déjà, une des étoiles du rock, Buddy Holly, s’était lui aussi laissé charmer par un ensemble de cordes.

à réécouter AUDIO 3 min émission MAXXI Classique George Martin : la touche classique des Beatles

Aujourd’hui les projets cross-over fleurissent et de nombreux quatuors à cordes se laissent tenter par l’aventure pop. Le quatuor Modigliani accompagne Alexandre Tharaud et Dominique A dans une reprise de Barbara, le quatuor Ebène sortait en 2014 un album intitulé Brazil où ils reprenaient avec Stacey Kent et Bernard Lavilliers des standards de la musique latine quand les Lyonnais du quatuor Debussy donnait en 2016 un ton mélancolique et majestueux à Trapped de Yaël Naïm.

Certains quatuor à cordes se sont spécialisés dans les arrangements sans paroles de chansons connues. C’est le cas du Quatuor Balanescu reprenant des airs de Kraftwerk ou encore des quelques 400 albums édités par le Vitamin String Quartet, un ensemble de quatuor à cordes écouté des millions de fois tous les mois sur internet. Des arrangements de classiques de la chanson et d’éphémères tubes de l’été qui font pâle figure face à la reprise pour quatuor amplifié de Purple Haze de Jimi Hendrix par l’incontournable Kronos Quartet.

C’est peut-être son abstraction, son équilibre entre ses quatre instruments formant une sonorité compacte qui fait du quatuor à cordes l’une des formations classique qui se prête le mieux aux mélanges des esthétiques.