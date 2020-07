Patricia Petibon (5/5) : "Nos compositeurs sont vivants ! Il n’y a pas que le passé"

Patricia Petibon continue son exploration du répertoire colorature. Elle revient sur ses grands rôles et sur les prochains qu'elle souhaite aborder, tel que Salomé de Strauss mais aussi cette envie de défendre la musique d'aujourd'hui.

La soprano Patricia Petibon évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

"Pelléas et Mélisande, c’est un sacré défi d’existence et de théâtralité" Patricia Petibon

Rediffusion de l'émission du 12 mai 2017

Programmation musicale

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : une forêt

Orchestre National de France dir. Bernard Haitink

(Naive records v 4923)

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : une forêt

Orchestre National de France dir. Bernard Haitink

(Naive records v 4923)

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande l 88 : Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (acte I sc 1)

Golaud et Mélisande

Orchestre Philharmonique de Berlin dir. Herbert von Karajan avec Jose Van Dam

(Erato 0825646190492/6)

Leonard Bernstein

La bonne cuisine : plum pudding - pour soprano et piano

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

(Virgin 5622952)

Reynaldo Hahn

A chloris - pour soprano et piano

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

(DGG 4792465)

Léo Ferré

Jolie môme

David Venitucci, accordéon

Francois Verly, percussions

Susan Manoff, piano

Patricia Petibon, soprano

et Olivier Py

(DGG 4792465)

Philippe Boesmans

Au monde : C'est embarrassant ne pas savoir ce qu'elle fait là (scène 13)

Patricia Petibon, soprano

Charlotte Hellekant

Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie dir. Patrick Davin

(Cypres - cyp4643)

Gabriel Fauré

Requiem op 78 : in paradisum - pour chœur et orchestre

Orchestre et chœur de l’académie Sainte Cécile de Rome dir. Myung Whun Chung

(DGG 457354-2)