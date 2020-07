Patricia Petibon (4/5) : "Il faut accepter le vide, le lâcher-prise"

Ce sont principalement des rencontres qui ont marquées la carrière de Patricia Petibon ! Avec Olivier Py et Katie Mitchell, elle a abordé l'incarnation sur scène de ses plus grands rôles : Blanche, Manon et Olympia. Toujours dans cette quête de vérité, bien plus qu'une simple expérience corporelle !

Patricia Petibon, © Maxppp / Jean François Ottonello