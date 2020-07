Patricia Petibon (3/5) : "J’ai trouvé le "Point Callas" à La Scala, là où la voix habite tout l’espace"

Patricia Petibon part à la rencontre de William Christie, qui deviendra son mentor. Grâce à lui, son rêve d'enfant se réalise : chanter à l'Opéra Garnier. Elle entre alors dans un autre monde, celui du baroque.

La soprano Patricia Petibon évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Judith Chaine.

"A mes débuts, mes prises de rôle me servaient à grandir. J’ai donné à manger à cette voix qui avait besoin d’espace." Patricia Petibon

Rediffusion de l'émission du 10 mai 2017

Programmation musicale

Henry Purcell

Ground en ré m z222

Christophe Rousset

(Aparte ap027 )

Marc Antoine Charpentier

La descente d'orphée aux enfers acte I sc 1 : Inventons mille jeux divers

Chœurs et orchestre Arts Florissants dir. William Christie avec Patricia Petibon

(Erato 0630-11913-2 )

François Couperin

Leçons de ténèbres leçon II - vav

Les Arts Florissants dir. William Christie avec Patricia Petibon

(Erato 0630-17067-2)

Wolfgang Amadeus Mozart

L'enlèvement au sérail k 384 : Ich gehe doch rate ich dir (acte II, duo Blonde et Osmin)

Chœurs et orchestre Arts Florissants dir. William Christie avec Patricia Petibon et Alan Ewing

(Erato 3984-25490-2)

Georg Friedrich Haendel

Acis et galatee / air de Damon : shepherd, what art thou pursuing?

Chœurs et orchestre Arts Florissants dir. William Christie avec Patricia Petibon et Alan Ewing

(Erato 3984-25490-2)

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio silla : recitatif et aria - vanne. T'affretta ah se il crudel periglio

Concerto köln dir. Daniel Harding avec Patricia Petibon

(DGG 477 7468 )

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio silla : aria - Fra i pensier piu funesti di morte

Concerto köln dir. Daniel Harding avec Patricia Petibon

(DGG 477 7468 )

Henri Le Bailly

Yo soy la locura ( passacaille la folie ) - pour soprano et ensemble instrumental

Cetra barockorchester Basel et Joël Grare (percussions) dir. Andrea Marcon avec Patricia Petibon

(DGG 4790079 )

Emmanuel Chabrier

L'étoile : ô petite étoile du destin (acte I, air de Lazuli) ( romance de l'étoile )

Patricia Petibon, soprano

Orchestre de l'Opéra National de Lyon dir. Yves Abel

(DECCA 475090-2)