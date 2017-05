Delphine Horvilleur, femme rabbin et journaliste

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

La Tartine de beurre en do majeur, KV Anh. 284n C 27.09

Tristan Pfaff, piano

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Concerto pour violon, en ré majeur, op. 35

Premier mouvement, Allegro moderato

Vadim Repin, violon

Orchestre Symphonique de Londre, dir. Emmanuel Krivine

Yom

Le silence de l'Exode (extr.) :

14. Moïse

Yom, clarinette et composition

Béla Bartók

Concerto pour violon no 2, Sz 112 (extr.) :

Premier mouvement, Allegro non troppo

Patricia Kopatchinskaja, violon

Frankfurt Radio Symphony Orchestra, dir. Peter Eötvös

Johannes Brahms

Troisième symphonie, en fa majeur, op. 90

3e mouvement, Poco allegretto

Orchestre philharmonique de Berlin, dir. Claudio Abbado

Consuelo Velázquez

Besame mucho

Avishai Cohen, Brad Mehldau, Jorge Rossy

Album : Adama (1998)

Barbra Streisand

Bande originale du filmYentl

"Papa, can you hear me?"

Chant juif

Kol Nidre (« Tous les vœux »)

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Chant juif - Louis Lewandowski

Tzadik Katamar

Jean-Sébastien Bach

Le clavier bien tempéré, BWV 846-893 (extr.) :

Prélude et fugue, n°2, en ut mineur

Zhu Xiao-Mei, piano

Gabriel Fauré

Berceuse en ré majeur, op. 16

Renaud Capuçon, violon

Michel Dalberto, piano

Michel Legrand

Bande originale du film Peau d'Âne (extr.) :

"La recette du cake d'amour"