Les vagues classiques du surf rock

A la découverte de reprises d'oeuvres classiques façon surf rock, un style musical virtuose et instrumental né au sud de la Californie dans les années 60.

Bienvenue dans le sud de la Californie, le berceau, du surf rock. Un style musical qui connaît son apogée au début des années soixante et dont les plus grands représentants se nomment The Beach Boys, The Ventures, The Orbits, The Astronauts ou encore The Del-Tones et leur guitariste leader Dick Dale ! C’est lui qui joue ce thème popularisé par le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Une mélodie intitulée Misirlou et qui est à l’origine, une chanson d’amour grecque.

La version originale n’a plus rien à voir avec la reprise instrumentale et virtuose de Dick Dale en 1962 ! Pas grand chose à voir non plus avec celle du quatuor Ebène. En parlant de Dick Dale, saviez-vous que c'est lui qui avait enregistré une version surf rock d’Aquarium extrait du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns pour Space Mountain, l'attraction phare de Disneyland ?

Comme les groupes de surf rock n’utilisent que rarement une partie chantée , il n’est pas rare d’entendre ces groupes reprendre des airs instrumentaux du répertoire classique. Alors vous me connaissez, tout cela m’a donné envie de vous proposer un petit test à l’aveugle de musiques anciennes revisitées par des groupes de surf rock !

