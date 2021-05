Les Schtroumpfs : de Schubert à Michel Legrand

Ils ont fait la renommée de Peyo. Les aventures des Schtroumpfs ont fait l'objet de plus de 250 dessins animés qui regorgent de thèmes musicaux issus de la musique classique.

Au pays des Schtroumpfs on trouve un méchant sorcier nommé Gargamel, un petit chat roux qui porte le nom d’un ange de la mort, Azraël et surtout toute une peuplade de petits personnages inventés en 1958 par Peyo ! Très vite, les aventures des Schtroumpfs en bande dessinée connaissent un grand succès. En 1976, le studio de télévision Belvision réaliseLa Flûte à Six Schtroumpfspour le grand écran. Une histoire de flûte enchantée qui se déroule au rythme d’une partition entraînante signée Michel Legrand.

Interpelé par le succès du film et des produits dérivés qui vont de la peluche au jouet distribués dans des boîtes de céréales, le directeur de la chaîne de télévision NBC, Fred Silvermann convainc Peyo d’adapter les histoires des Schtroumpfs en une série de courts dessins animés. Une aventure qui durera 8 saisons et plus de 250 épisodes. Des dessins animés d’une dizaine de minutes regorgeant de citations d’œuvres classiques. Premier exemple, écoutez bien le début du thème de Gargamel.

Il s’agit d’une citation du début de Shéhérazade de Rimski-Korsakov, le thème du Sultan machiavélique dans le poème symphonique du compositeur russe…

Gargamel est aussi associé à d’autres thèmes classiques comme Finlandia de Jean Sibelius ou encore le début de la Symphonie inachevée de Schubert avec ses cordes menaçantes et ce thème déchirant joué par les clarinettes et les hautbois.

La série les Schtroumpfs réunit près d’une centaine de thèmes musicaux extraits du classique, un record !