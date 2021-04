Les inspirations classiques de Muse : allegro furioso !

Ce matin Max Dozolme nous parle d’un groupe de rock anglais capable de remplir des stades de foot comme le Stade de France ou Wembley ! Il ne s’agit pas de Queen ni d’Oasis mais de Muse : un trio dont les compositions sont très souvent inspirées par la musique baroque et romantique.

Muse est un trio de rock anglais né dans les années 90 et formé de trois musiciens virtuoses : Christopher Wolstenholme le bassiste, Dominic Howard batteur et Matthew Bellamy, un guitariste chanteur et pianiste qui compose l’essentiel des musiques du groupe. En 2001, Muse sortait l’un de ses plus grands albums :"Origin of Symmetry", un disque où l’on trouve le titre "New Born" (nouveau né). Une chanson qui interroge au début du second millénaire les bienfaits des nouvelles technologies ainsi que leur caractère potentiellement aliénant. Comme pour évoquer une histoire accélérée, le passage de l’enfance et d’un monde acoustique à celui adulte des machines et de l’amplification, tout commence par cette berceuse toute en arpèges qui n’est pas sans rappeler quelques métamorphoses de Philip Glass. Puis comme un bug de l’an 2000 qui n’aura jamais lieu cette ritournelle est interrompue par une déflagration sonore. Un thème culte de l’histoire du rock en forme d'Allegro furioso...

Matthew Bellamy a très souvent cité la musique classique découverte à l’adolescence comme une source d’inspiration majeure de Muse. L’art dramaturgique de Berlioz, les vastes fresques orchestrales d’un Tchaikovsky ou les tournures mélodiques d’un Chopin ou d’un Bach sont pour lui un livre ouvert plein de promesses et de métamorphoses. Ainsi, quand il joue le riff inaugural de la chanson "Plug in Baby"…

Ou celui de la chanson "The Handler" (2'20 dans la vidéo)

On peut entendre quelques similitudes entre ces deux phrases musicale et ce passage de la Toccata et fugue en ré mineur de Bach composée au début du XVIIe siècle…

Outre Bach, Rachmaninov est également l'un des grands modèles de Matthew Bellamy. Aussi, cite-t-il l'une des phrases de son Concerto pour piano n°2 dans la chanson"Space Dementia" (à 2'32 dans la vidéo)

L’album le plus classique de Muse est aussi leur plus grand succès à ce jour. Avec Resistance et ses 7 millions d’albums vendus, il est fort à parier que de nombreux fans ont découvert pour la première fois l’air Mon Coeur S’ouvre à ta voixextrait de l’opéra Samson et Dalila de Saint Saëns arrangé par Muse ainsi qu'un nocturne de Chopin joué par Matthew Bellamy au piano.

Dans cet album symphonique, le pianiste chante également avec sa voix de fausset reconnaissable entre toutes, tel un contre-ténor baroque. Cette symphonie est totalement originale et le fruit de l'imaginaire de Bellamy, un musicien rock qui n’a rien oublié des musiques du passé…