Le Chopin intergalactique de Rick et Morty

La musique classique est partout... Même dans des séries d'animations complètement loufoques (et géniales) comme Rick et Morty !

Des personnages qui se transforment en cornichon pour éviter une thérapie familiale, des bichons prêts à détruire la Terre, des aliens tels que des Gazorpazorp ou des Squancheurs... Ce ne sont que quelques exemples de personnages que vous pourrez croiser en regardant la série Rick et Morty. Une série d’animation américaine sortie en 2013 sur la chaîne Cartoon Network. Dans l’esprit de South Park ou des Simpsons, cette série gorgée d’humour noire nous plonge dans le quotidien d’une famille américaine de classe moyenne. La famille Smith-Sanchez qui a le malheur de compter parmi les siens un certain Rick, un savant fou inspiré du Doc de Retour vers le futur et qui leur fait vivre des aventures à travers la galaxie…

Si la musique de cette série composée par Ryan Elder est à l’image de la série elle-même ; c’est-à-dire complètement délirante et psychédélique, quelques épisodes font parfois entendre du classique. La plupart du temps ce sont des titres très connus comme le Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn, Le Printemps de Vivaldi ou encore le mouvement lent de la Sonate "clair de lune" de Beethoven. Quand elle retentit pour accompagner une scène mélancolique il faut l’entendre comme un symbole cliché de la parfaite musique déprimante. Or Rick et Morty est le contraire d’une série déprimante et les moments graves sont très rares. L'un d'entre-eux a lieu dans l’épisode 10 de la première saison. La fin de l’épisode est un retournement de situation où l'on apprend une information capitale. Cette prise de conscience se fait sur un air de piano et ces doux arpèges brisées. Une chanson sans parole du groupe américain Blonde Redhead, intitulée For the damaged Coda et dont la mélodie s'inspirent largement du Nocturne en fa mineur n°1 op.55 de Chopin.