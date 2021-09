Jean-Paul Belmondo : l’homme-orchestre et la musique

Une chronique à la redécouverte de quelques rôles musicaux de Jean-Paul Belmondo. De pianiste dans Léon Morin Prêtre et Le Guignolo à sa leçon de musique de film dans Un Homme qui me plait de Claude Lelouch en passant par des répliques et des bandes originales aussi légendaires que lui.

Jean-Paul Belmondo lors du tournage du film 'Le Magnifique' réalisé par Philippe de Broca en mai 1973 au Mexique. (Photo by Michel GINFRAY/Gamma-Rapho via Getty Images), © Michel Ginfray