De la Renaissance au funk : clavinet et clavicorde

Une petite introduction à un instrument synonyme de soul et de funk : le clavinet, un instrument électronique créé en 1964 et dont le mécanisme est assez proche du clavicorde, un clavier très ancien...

You don’t listen, tu n’écoutes pas. Comme l’indique le titre de cette chanson du claviériste General Elektriks, en musique les apparences sont parfois trompeuses. Car l’instrument que vous entendez n’est pas une guitare électrique jouée mais bel et bien un clavier. Un clavinet pour être précis. Un instrument créé en 1964 par un ingénieur allemand Ernst Zacharias, pour le facteur d’instrument Hohner. Une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication d’instruments à vents comme des harmonicas et des accordéons. Pourtant le clavinet n’est pas un instrument à vent. Le clavinet est un instrument à cordes qui a une sonorité assez proche d’une guitare électrique jouée en tapping ou d’un clavecin que l’on aurait branché sur amplificateur.

Jouer une suite de Bach au clavinet vous parait peut-être absurde pourtant, il faut savoir qu’au départ, l’entreprise Hohner destinait cet instrument à l’interprétation d’oeuvres baroques et classiques. L’histoire en a voulu autrement puisqu’au final, ce ne sont pas les clavecinistes qui ont fait les grandes heures de cet instrument des années soixante aux années 80. Non ce sont les groupes de rock progressif, les musiciens de soul, de disco, de funk et même de reggae qui se sont le plus servis de cet étrange instrument.

Le clavinet a été pensé comme un clavecin électronique et est moins onéreux qu’un clavecin acoustique. Pourtant si l’on démonte un clavinet, que l’on regarde comment le son est produit, on remarque qu’il s’agit d’un instrument non pas à cordes pincées comme le clavecin, mais à cordes frappées, puisque grâce à un mécanisme plutôt rudimentaire, des petits marteaux en caoutchouc viennent frapper des cordes et les faire vibrer. Contrairement à ce que l’on pourrait croire à l’écoute, le clavinet est bel et bien un instrument à cordes frappées comme son lointain cousin, le clavicorde, un instrument dont les premières formes seraient apparues à la fin du XIVe siècle.