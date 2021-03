Archives : Gainsbourg au piano avec Chopin

Serge Gainsbourg était un grand amateur de musique classique et s’est même inspiré d’airs de Chopin, Brahms ou Beethoven pour écrire de nombreuses chansons ! Un amour de la musique classique qui lui vient de l’enfance et de ses premières leçons de piano.

Serge Gainsbourg était passionné par la musique classique depuis sa plus tendre enfance. Un goût transmis par son père, Joseph Ginsburg, pianiste des bars et des boites de nuit parisiennes. Avant de donner ses premières leçons de piano à Serge, Joseph Ginsburg parfumait le petit appartement familial de notes classique, celles de Scarlatti, Bach, Gershwin, Vivaldi, Chopin et De Falla. La radio et le piano de son père sont le prélude à sa formation musicale. « Je l’ai entendu chaque jour de ma vie, de zéro à vingt ans, c’est très important » confiait Gainsbourg.

Archive : Noël Simsolo s'entretient avec Serge Gainsbourg en 1982.

A côté du piano, Serge et son père écoutent les 78 tours familiaux où sont gravés le Sacre du Printemps de Stravinsky, la Musique pour cordes percussions et célesta de BélaBartók, Pelléas et Mélisande de Debussy ou encore Lulu d’Alban Berg. Dans sa jeunesse, Gainsbourg se rend également avec son père au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, certains après-midi, écouter des répétitions publiques d’Alfred Cortot. Un "collabo notoire" mais "le plus grand interprète" de Chopin selon Gainsbourg.

De tous les compositeurs classiques, Chopin est probablement celui qui marque le plus durablement Gainsbourg comme nous l’apprenons dans ce grand moment de radio. Nous sommes le 11 octobre 1989 sur France Inter, Gainsbourg est invité par Leïla Djitli et Christine Lamazière à écouter une certaine interprétation de la valse de l’adieu enregistrée en 1962.