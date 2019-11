Rusan Filiztek, ambassadeur de la musique traditionnelle kurde

On l’a vu à la Marbrerie de Montreuil, à la Philharmonie de Paris aux côtés d’Orpheus XXI et de Jordi Savall en mars dernier, en première partie de Bobby Mac-Ferrin au Théâtre antique d’Arles cet été et dans de nombreuses autres villes de France toute l’année… Mais c’est dans le Xe arrondissement de Paris que vous aurez le plus de chance de croiser Rusan Filiztek. Natif de Diyarbakir, la « capitale » des Kurdes de Turquie, le musicien de 28 ans retrouve des « bouts de lui-même » dans le quartier de la Porte Saint-Denis à Paris. « C’est fascinant de voir les Arméniens, les Turcs, les Kurdes vivre ensemble, en harmonie. » confesse le jeune homme dans sa barbe de janissaire.

« Je préfère ne pas parler d’Erdogan. En Turquie notre musique est censurée, nous sommes complètement acculturés. Ici, je peux jouer la musique de mon peuple et chanter en kurde sans avoir peur de représailles. »

A l’heure de l’offensive de Recep Tayyip Erdogan sur le Rojava, d’un dialogue rompu entre Kurdes et Turcs, cette fascination pour l’entente des peuples est exacerbée. « Je préfère ne pas parler d’Erdogan. En Turquie notre musique est censurée, nous sommes complètement acculturés. Ici, je peux jouer la musique de mon peuple et chanter en kurde sans avoir peur de représailles. »

Diaspora musicale

Une housse noire accompagne Rusan Filiztek dans le moindre de ses déplacements. Accrochée à son dos, elle laisse deviner la présence d’un instrument oblong. « C’est unsaz! Le luth du Moyen-Orient, joué aussi bien par les Turcs que les Syriens, les Irakiens ou les Grecs. Il ne me quitte jamais ». Sur les scènes de France qu’il sillonne depuis quatre ans, cet instrument chante un souvenir d’enfance, celui des premières leçons données à Diyarbakir par son père musicien quand il avait six ans. Une époque décisive qui se termine quelques années plus tard par un déménagement familial à Istanbul. Là-bas, il se forme au conservatoire national à la musique occidentale et ottomane.

A l’ombre des musiques officielles, chez-lui et discrètement, il s’initie à la musique et à la danse traditionnelle kurde avec quelques amis avant de voyager à travers le Kurdistan musical, profitant d’une période de paix relative entre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et le gouvernement turc. Ce sera le sud-est de la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran mais aussi l’Arménie, la Géorgie ou encore la Sibérie. Cette passion pour l’ethnomusicologie, comme pour le saz paternel, ne l’a jamais quitté : le musicien rédige actuellement un mémoire sur la musique kurde à la Sorbonne, auprès du spécialiste de la musique anatolienne, Jérome Clerc, et se rêve enseigner cette matière à l’université.

Sur la scène d’un amphithéâtre ou d’un festival, le même credo accompagne Rusan Filiztek : tout connaître de la musique kurde, pour mieux la transmettre en héritage quand, au même moment, les lieux de mémoire du Rojava sont menacés par les hommes en arme et les bombes. Le jeune homme pose un doigt sur le front : « Ce que l’on conserve là est en sécurité. Personne ne peut le voler, ni le brûler, ni le détruire ».

à réécouter émission La chronique d'Aliette de Laleu Les lamentations mélodisées des femmes kurdes

La voix du « stranbej »

La guerre n'est qu'une rumeur, au Kibele, le restaurant et salle de concert turco-kurde de la rue de l’Échiquier à Paris. Un homme pousse les portes vitrées de l’établissement et reconnait Rusan : « Stranbej ! ».

Avec le temps, au gré des voyages, le jeune poète est devenu ce que les kurdes nomment un stranbej, littéralement un « faiseur de mélodie ». Comme le conteur dengbej, celui qui transmet les traditions et les légendes kurdes, le stranbej perpétue la mémoire orale en jouant et en chantant des airs kurdes ancestraux. « La musique kurde est à l’image de notre peuple. Elle est le fruit de multiples brassages. Elle a beaucoup à voir avec ses cousines arabes. Nos gammes sont les mêmes que celle du Maghreb ou en Turquie. Nos instruments comme le daf, le tambur ou le saz sont également utilisés dans tout le pourtour méditerranéen. » Mais il existe quelques caractéristiques qui font que la musique kurde est unique. « On reconnaît la musique kurde grâce à des ornements vocaux ou instrumentaux improvisés et spécifiques. Ces ornements forment ce que l’on appelle les modes kurdi. La danse kurde est également très reconnaissable même si elle est aussi la somme de nombreux métissages. »

« On reconnaît la musique kurde grâce à des ornements vocaux ou instrumentaux improvisés et spécifiques. Ces ornements forment ce que l’on appelle les modes kurdi. La danse kurde est également très reconnaissable même si elle est aussi la somme de nombreux métissages. »

Un musicien à la croisée des styles

Le dialogue des musiques et des époques est une signature de Rusan Filiztek, que ce soit dans la bande originale du filmDjam(2017) de Tony Gatlif ou dans ses projets aux côtés de la oudiste syrienne Wahed Bouhassoun, du flûtiste turc Kudsi Ergüner ou encore du guitariste de flamenco François Aria. En mars dernier à la Philharmonie de Paris au cours d’un week-end en soutien aux réfugiés syriens, il n’a pas hésité à jouer en miroir un air traditionnel kurde et une danse de la Renaissance de Michael Prætorius (1571-1621).

« Dans mes différents concerts avec des musiciens grecs ou bretons par exemple, ce qui m’intéresse c’est de mettre en valeur les points communs qui peuvent exister entre la musique kurde et celle d’autres cultures. Ces similitudes, on peut les retrouver dans les thèmes et les textes de certains chants, mais aussi dans la forme et le rôle des instruments ou dans des mélodies, des gammes... La musique traverse les zones géographiques et le temps. Elle enseigne aussi la paix. »