Le qanoun, comment ça marche ? Avec Christine Zayed

La compositrice, joueuse de qanoun et chanteuse Christine Zayed nous présente un instrument ancestral du Moyen-Orient. À travers son histoire, ses répertoires et ses modes de jeu, elle nous fait découvrir le qanoun en images et en musique. Démonstration vidéo.

Les leviers de modulation du qanoun, © Radio France / Pôle vidéo, France Musique