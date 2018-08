Kenya : le président veut favoriser l'apprentissage de la musique

Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, a annoncé son intention d'abolir les taxes qui pèsent sur les importations d'instruments de musique. Dans le pays, les instruments fabriqués à l'étranger sont soumis à d'importantes taxes qui les rendent inaccessibles pour une partie des habitants, mais aussi pour les écoles. L'apprentissage de la musique reste donc très marginal, du moins sur de bons instruments. « De nombreuses écoles voudraient intégrer des cours de musique mais ne sont pas en mesure de le faire en raison du droit d'importation qui rend le matériel trop cher », a expliqué Uhuru Kenyatta.

La musique comme élément fédérateur du pays

En favorisant ainsi l'apprentissage de la musique, le président veut développer l'industrie musicale et soutenir les jeunes talents. Il a choisi le moment opportun pour cette annonce : la réception des gagnants du Kenya Music Festival 2018. Le président kényan utilise les festivals - et la musique en particulier - comme élément fédérateur du pays. Les thèmes et les chants tournent souvent autour de la cohésion nationale.