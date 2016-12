Debbie Reynolds, star hollywoodienne de "Chantons sous la pluie" est décédée

Bouleversée par la mort de sa fille, Carrie Fisher, mardi 26 décembre, l'actrice Debbie Reynolds, âgée de 84 ans aurait fait une attaque cardiaque. Elle incarnait l'âge d'or d'Hollywood : c'était l'interprète mythique du rôle de Kathy Selden dans la comédie musicale Singin' in the rain. Elle y partageait l'affiche au côté de Gene Kelly et Donald O'Connor, tous les trois portant leur imperméable jaune.

"Je n'avais jamais dansé"

Sur son compte Twitter, la star se résumait ainsi : « J'ai fait beaucoup de films dans les années soixante. Mes deux enfants sont les lumières de ma vie. J'étais été mariée quelques fois, vous en avez sans doute entendu parler. » Debbie Reynolds a tout juste vingt ans lorsque sort sur les écrans en 1952 Singin' in the rain, l'une des comédies musicales les plus connues de l'histoire du cinéma. Kathy Selden sera la rôle de sa vie. Je n'avais pas peur. J'ai foncé. Je n'avais jamais dansé. Donc danser avec Gene Kelly et Donald O'Connor en trois mois (de préparation), tout le monde aurait dû renoncer. Mais je me suis dit: allons-y, avait-t-elle déclaré dans un entretien avec l'American Film Institute. Après ce succès, elle jouera dans plusieurs films, comme la comédie musicale La reine du Colorado, pour laquelle elle est nommée aux Oscars en 1965.

Sa carrière se poursuivra plus légèrement dans les années soixante-dix, ponctuée par des apparitions à la télévision. Mariée au chanteur Eddie Fisher, elle aura deux enfants: Carrie et Todd. Suivront deux autres mariages, et deux autres divorces.