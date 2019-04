"À quand la Palme ?" Remise des prix de l'Union des Compositeurs de Musique de Films

« Bienvenue chez vous » : c'est ainsi que Jean-Noël Tronc et Béatrice Thiriet ont accueilli tous les professionnels de la musique de film et du cinéma venus nombreux soutenir leurs collègues nominés. « Nous avons souhaité rendre hommage à Germaine Tailleferre, souligne Béatrice Thiriet, compositrice et secrétaire générale de l'UCMF, figure pionnière dans le monde de la musique de film et femme. » Germaine Tailleferre, compositrice du Groupe des Six, a composé les musiques d'une trentaine de films, de 1933 à 1975, et a contribué à donner à la musique de film française sa sonorité.

Béatrice Thiriet poursuit en félicitant l'action de l'UCMF comme "lieu de rencontre" pragmatique : l'UCMF est un syndicat, qui mène des actions tangibles en faveur de la reconnaissance du métier, notamment sur la question des droits d'auteur, avec la réforme européenne du 27 mars 2019. Le combat continue, toujours selon Béatrice Thiriet, pour la place des femmes dans ce métier.

Ce qui frappe à cette 4e soirée de remise de prix (en 17 ans d'existence de l'UCMF), c'est la présence de toutes les générations de l'industrie du film français. Pas d'entre-soi, mais un mélange sain, respectueux et souvent très impressionné : « j'ai grandi avec vos musiques », « c'est grâce à vous que je suis musicien, que je compose », pouvons-nous entendre dans les couloirs dès 19h ce jeudi soir, dans les locaux de la SACEM au bord de la Seine, au pied de La Défense.

Cette soirée, présentée par Vincent Perrot (personnalité de télévision et de radio, passionné de cinéma), a alterné remise de prix, hommages, et a marqué la fin du mandat de Vladimir Cosma à la direction de l'association.

In Memoriam

Plusieurs hommage sont été rendus pendant cette soirée, pour les artistes disparus cette dernière année.

Jacques Loussier (1934-2019) : les premières notes de musique entendues de la soirée sont celles du générique de la série télévisée Les nouvelles aventures de Vidocq (1971).

(1932-2018) : Christian Gaubert, l'arrangeur et le pianiste de Francis Lai a joué au piano des variations sur Love Story.

À ÉCOUTER Love Story (Christian Gaubert, piano)

Didier Lockwood (1956-2018) : hommage rendu au piano et au violon par Francis Lockwood et Didier Riey (Magma).

(1956-2018) : hommage rendu au piano et au violon par Francis Lockwood et Didier Riey (Magma). Philippe Eidel (1956-2018) : projection d'un montage de musiques et d'interviews.

Le palmarès de la soirée

Prix Court-métrage : Pierre Caillet (pour Raymonde ou l'évasion verticale de Sarah Van Den Boom)

(pour Raymonde ou l'évasion verticale de Sarah Van Den Boom) Prix Jeune talent : Olivia Merilahti (pour Sparring de Samuel Jouy)

(pour Sparring de Samuel Jouy) Prix Documentaire : Laurent Eyquem (pour 1918-1939 les rêves brisés de l'entre-deux guerres de Jan Peter et Frédéric Goupil)

(pour 1918-1939 les rêves brisés de l'entre-deux guerres de Jan Peter et Frédéric Goupil) Prix Fiction TV : Nicolas Godin (pour Au service de la France d'Alexandre Courtès)

(pour Au service de la France d'Alexandre Courtès) Prix Tandem réalisateur/compositeur : David Cronemberg et Howard Shore (pour l'ensemble de leur carrière en commun)

et (pour l'ensemble de leur carrière en commun) (nouveau) Prix Partition internationale : Marco Beltrami et Marcus Trumpp (pour l'Empereur de Paris de Jean-François Richet)

et (pour l'Empereur de Paris de Jean-François Richet) Prix Cinéma : Michel Legrand (pour The other side of the wind d'Orson Welles)

(pour The other side of the wind d'Orson Welles) Prix Hommage : Gabriel Yared (pour l'ensemble de sa carrière)

Changement de direction : Vladimir Cosma et Jean Musy

Vladimir Cosma a passé un an à la direction générale de l'UCMF, une année mouvementée pour l'administration de la musique de film en Europe. Il passe le flambeau à Jean Musy avec le sourire : « personne n'est indispensable, vous voyez : on vous vire au bout d'un an ! » Jean Musy commence donc un mandat qu'il veut placer sous le signe de la famille : « je n'entends rien aux chiffres. Il me faut de l'aide pour remplir ma propre feuille d'impôt ». Il entendra donc passer son mandat à resserrer les liens entre les collègues des métiers de la musique de film.

Reconnaissance pour Gabriel Yared

Le compositeur franco-libanais reçoit le Prix Hommage 2019 de l'UCMF, remis par son ami Jean-Louis Aubert. Gabriel Yared (1949) a reçu un Oscar et un Grammy Award pour Le Patient Anglais (1996) et a été nommé pour Le Talentueux Mr Ripley (1999) et Cold Mountain (2003).

Gabriel Yared sera l'invité d'honneur du 6e Festival de cinéma et musique de film de La Baule en novembre 2019 (et en profitera pour donner un concert et une masterclass). A noter que sortiront prochainement plusieurs films dont il a signé la musique (Judy, un biopic sur Judy Garland, de Rupert Goold ; Paradise War, de Niklaus Hilber). Il a également fait la musique de The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan (sortie le 13 mars 2019).

Le dernier mot de la soirée revient au fondateur de l'UCMF : « A quand la palme ? » a demandé Greco Casadesus, qui souligne qu'en 72 ans de Festival de Cannes, la catégorie "Musique de films" n'existe pas encore....