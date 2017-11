10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Ennio Morricone

Quand bien même vous ne connaîtriez pas son nom, Ennio Morricone, vous avez déjà et forcément entendu l’un de ses thèmes musicaux : celui joué à l’harmonica dans Il était une fois dans l’Ouest, par les violons de Chi Mai, ou les cris de coyote dans Le Bon, la Brute et le Truand.

Or c’est là un grand regret pour ce prolifique compositeur : que l’on résume son oeuvre (près de 500 musiques de films) à sa collaboration avec le réalisateur Sergio Leone. Car tous deux ont signé six westerns devenus mythiques, mais qui ne représentent en fait qu’une infime partie de l’ensemble des compositions de Morricone.

Respectons donc la volonté du Maestro et tentons de le présenter en 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas et qui ne font (presque) pas référence aux épopées de Sergio Leone !

Trompettiste

Lorsqu’on pense aux années de formation d’un grand compositeur de musique orchestrale, on l’imagine plutôt faire ses armes au piano ou au violon, mais pas vraiment à la trompette. C’est pourtant le cas d’Ennio Morricone, trompettiste de formation, comme son père l’était de métier.

A l’âge de 14 ans, il intègre la prestigieuse Académie de musique Sainte-Cécile, à Rome. Puis il demande à rejoindre la classe de composition, ce qui n’est pas sans créer la surprise de ses professeurs car, au sein de cette école de musique classique, « C’était presque scandaleux qu’un étudiant en classe de trompette veuille étudier la composition », explique le musicologue Sergio Miceli en 1995, dans un documentaire réalisé pour la chaîne BBC2.

Dan Savio

Grâce à un ami de son père qui travaille pour la RAI (télévision italienne), Ennio Morricone fait des arrangements musicaux pour le petit écran. Puis, de fil en aiguille, se taillant une petite mais solide réputation, il est amené à composer pour le cinéma.

C’est sous le pseudonyme de Dan Savio qu’il signe ses premières bandes originales. Lui qui aspire à la grande musique, a-t-il honte d’écrire pour les salles obscures ? Non, répond-il à la journaliste Sue Adler en 1984, dans un entretien pour le magazine Cinema Papers : « Les producteurs [italiens, pour Pour une poignée de dollars] voulaient que le film ait l’air d’avoir été produit aux Etats-Unis. Et mon nom ne faisait pas vraiment américain... »

Quand la guitare électrique et les sifflets rejoignent l’orchestre

La singularité de l’oeuvre de Morricone, c’est qu’elle est aussi bien inspirée par les grandes oeuvres du répertoire classique que par les bruits simples et bruts de la vie quotidienne. Se mêlent ainsi dans ses compositions : guitare électrique, flûte de pan, sifflet, cloche et imitations de bruits d’animaux, le tout accompagné par un traditionnel orchestre symphonique.

Ennio Morricone a su utiliser les nouveaux procédés de la musique expérimentale au service du cinéma. Et ces procédés de composition, ces innovations musicales, il s'y intéressait avant même d'oeuvrer pour le grand écran, puisqu'il avait rejoint dans les années 1960 la Nuova Consonanza, une association qui promeut la musique contemporaine à Rome.

Musica assoluta

Sans pour autant mépriser la composition au service du 7e Art, Ennio Morricone a « toujours gardé la nostalgie de la musique classique » (L’Express, 18 mars 1999). Et le compositeur ne manque pas une occasion pour citer ses références musicales : Monteverdi, Bach, Stravinsky, Berio, Boulez…

Il n’a d’ailleurs jamais mis de côté ce qu’il appelle la musique absolue (musica assoluta), composant plusieurs oeuvres de concert, parmi lesquelles : un Concerto N°1 pour orchestre en 1957, un Concerto N°3 pour guitare et marimba en 1991, ou encore une Messe pour le pape François en 2015.

Pastiches classiques

« Même si je suis conscient qu’il existe un fossé énorme entre le public qui va au concert et celui qui va au cinéma, ces clins d’oeil [au répertoire classique] sont une manière de rapprocher ces deux mondes… » (L’Express, 18 mars 1999)

L’influence de la ‘grande musique’ est omniprésente dans l’oeuvre de Morricone, et le compositeur s’en amuse. Il reprend et arrange des oeuvres classiques dans ses musiques de films : la célèbre Chevauchée des Walkyries de Wagner pour le thème de Mon nom est personne (1973) ou le Prélude BWV 543 de Bach dans Le Clan des siciliens (1969).

Chef d’orchestre exclusif

Ennio Morricone est aussi chef d’orchestre : en studio d’enregistrement comme sur scène, il dirige choristes et instrumentistes, pour des concerts parfois grandioses. En septembre 2017, par exemple, à l’AccorHotels Arena de Paris, près de 170 musiciens suivaient obéissaient à sa baguette.

Pourtant, il le reconnaît lui-même « Je ne suis pas un vrai chef d’orchestre (AFP, juillet 2017), je ne dirige pas la musique d’autres compositeurs ». Et en effet, Morricone ne monte sur l’estrade que pour ses propres compositions, à la différence d’autres grands maîtres de la bande originale tels que John Williams qui dirige aussi bien les musiques des films Star Wars qu’une symphonie de Haydn ou Mendelssohn.

Premier oscar à 87 ans

La carrière d’Ennio Morricone débute dans les années 1960 et si ses musiques de films sont très tôt saluées par le public comme par la critique, ce n’est qu’en 2016, soit après cinquante ans de carrière, que le compositeur reçoit enfin sa première consécration internationale : l’Oscar de la meilleure musique de film.

Morricone avait déjà été nominé quatre fois en vue de la même récompense, avait reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2007, mais n’avait jamais vu l’une de ses musiques officiellement consacrée par l’exigeante communauté hollywoodienne. C’est donc chose faite avec la bande originale des Huit Salopards de Quentin Tarantino, réalisateur à qui Morricone ne manquera pas de rendre hommage pendant son discours de remerciement, faisant remarquer qu’il « n’y a pas de grandes musique de film sans grand film pour l’inspirer. »

Il Maestro pop

« Je ne connais le nom d’aucun musicien de musique pop », confiait Morricone en mai 2016 à la journaliste Katie Forster pour le quotidien britannique The Guardian. « La musique pop est formatée, elle est faite pour plaire au plus grand nombre. »

S'il se montre plutôt distant vis-à-vis des musiques populaires, le Maestro s'y est pourtant déjà essayé. En 1966, par exemple, il compose Se Telefonando pour l'italienne Mina - chanson qui sera d'ailleurs reprise par François Hardy sous le nom de Je changerai d’avis. Dans un autre genre, en 1974, Morricone dirige et produit un disque en collaboration avec la française Mireille Mathieu.

A l’école avec Sergio Leone

On avait promis de ne pas (ou de peu) en parler, mais difficile d’évoquer Morricone sans aucune mention du réalisateur italien Sergio Leone. Car bien que le compositeur se fâche d'être sans cesse ramener à ce sujet, force est de reconnaître que : « Ce sont les succès de ses musiques de westerns [de Leone] qui lui ont permis d’acquérir la liberté de composition dont il a bénéficié par la suite » (Christopher Frayling, biographe de Morricone, BBC2, 1995).

Leone et Morricone, ce sont des films et des musiques hissés au rang des plus grands classiques du cinéma (Le Bon, la Brute et le Truand, 1968, Il était une fois dans l’ouest, 1969, ou encore Il était une fois l’Amérique, 1984). Ce sont aussi deux amis, deux enfants du quartier de Trastevere, à Rome, où ils se croisent pour la première fois en 1937 entre les murs de la même école primaire, sans pour autant se revoir avant de former leur duo mythique.

Pas commode

Tout journaliste ayant décroché un entretien avec Ennio Morricone pourra en témoigner : l’homme n’est pas particulièrement simple à aborder ni à interviewer.

Il faut dire que la liste des recommandations transmises par son agent est longue. Appelez-le Maestro (et non Signore Morricone, trop formel, ou encore moins Ennio, trop familier). Evitez de faire référence aux films de Leone (trop réducteur) et, si vraiment vous y tenez, n’employez surtout pas l’expression western spaghetti (péjorative). Ne demandez pas non plus à Morricone de se mettre au piano, car il est un compositeur, pas un interprète !