Uaxuctum, la légende de la Cité Maya détruite par eux-mêmes pour des raisons religieuses

A écouter au casque et en non amplifié.

Le 2 septembre 2017, l'Orchestre philharmonique de Radio France et le Choeur de Radio France se lançaient, sous la direction d'Aldo Brizzi, dans un projet historique : enregistrer Uaxuctum, composé par Giacinto Scelsi, pour accompagner le documentaire Scelsi, le premier mouvement de l'immobile, réalisé par Sebastiano d’Ayala Valva.

Le réalisateur a filmé cette interprétation, et le projet a donné naissance à une vidéo en son binaural et 5.1 ainsi qu'à une vidéo en réalité virtuelle, à 360 degrés, toutes deux mises en ligne le 14 novembre 2018. L'objectif de ces deux objets est d'immerger le spectateur dans une expérience sensorielle et acoustique au moyen de nouvelles perspectives d'écoute.