Pierre-Laurent Aimard, lauréat du Prix de Musique Ernst von Siemens

C’est pour avoir dédié sa vie à la musique que le pianiste français Pierre-Laurent Aimard est aujourd’hui récompensé par le Prix de Musique Ernst von Siemens 2017. Décerné depuis 1973 par la Fondation pour la musique Ernst von Siemens, dont le siège est en Suisse, ce prix est doté de 250 000 euros. L’Institution déclare avoir honoré « un pianiste de lumière et de la couleur, qui rend tout ce qu’il joue clair et vivant. » Elle ajoute que « son parcours insolite, de la musique contemporaine à celle du passé, sa passion illimitée de la découverte ainsi que le soin et la précision avec lesquels il s’adonne à des compositeurs, de Bach à George Benjamin, font de lui un musicien d’exception de notre temps ».

Et ce sont également des grands noms de la musique que l’on retrouve dans la liste des anciens lauréats de ce prix, tels que Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, György Kurtág et György Ligeti. Durant sa carrière, Pierre-Laurent Aimard a interprété les œuvres de ces artistes, artistes côtoyés pour certains, comme Pierre Boulez qui le nomme premier pianiste solo de l’Ensemble intercontemporain, alors qu'il n'a que 19 ans. En 1995, Pierre-Laurent Aimard a quitté la formation pour s’engager dans une carrière de soliste.

3,5 millions d’euros pour la musique contemporaine

La Fondation de musique Ernst von Siemens a également annoncé qu’elle allait distribuer la somme de 3,5 millions d’euros en 2017 pour soutenir des projets de musique contemporaine. Sous forme de prix ou de subventions, la plus grande partie de ces dons portera sur des commandes d’œuvres. Mais l'Institution privée déclare vouloir aussi venir en aide aux festivals, concerts, publications, ainsi qu'à des projets pour les enfants et les jeunes.