Mort de Hans Zender, figure de la musique allemande contemporaine

C'est une figure de la musique allemande contemporaine qui est partie : Hans Zender est mort mardi 22 octobre, à l'âge de 82 ans. L'homme, originaire de Wiesbaden commence sa formation au sein des Musikhochschulen (conservatoire) de Francfort et Fribourg en Brisgau en 1956, et ce jusqu'en 1963. La même année, il part étudier la composition le temps d'une dizaine de mois à la villa Massimo de Rome, qui accueille l'académie allemande dans la capitale italienne, sorte de villa Medicis d'outre-Rhin. Une période d'où sortent ses premières œuvres, notamment Tre Pezzi per oboe (trois pièces pour hautbois). Il écrira une cinquantaine d’œuvres composées jusqu'en 2003.

L'Allemand dirige ensuite sa première formation musicale à l'Opéra de Bonn de 1964 jusqu'à 1968. Suivront plusieurs postes jusque dans les années 2000 à Kiel ou Hambourg, mais c'est au sein de l'Orchestre Symphonique de la radio de Sarrebruck, ville à la frontière avec la Moselle, qu'il reste le plus longtemps, entre 1971 et 1984.

En parallèle de son activité de chef d'orchestre, Hans Zender compose énormément, en moyenne une pièce par an. Certaines originales comme la série des cinq Canti sur une période étalée entre 1965 et 1974. D'autres, des adaptations à l'instar du Winterreise de Franz Schubert. A l'origine, une pièce pour piano et voix, écrite par le poète Wihelm Müller en 1822, et reprise par Hans Zender en 1993, qu'il transpose pour orchestre et ténor. C'est sa pièce la plus connue et la plus jouée.