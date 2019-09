Pépite d'archive : Moondog en concert à la Salle Gaveau en 1976

En décembre 1976, le Viking de la 6e Avenue fait découvrir ses oeuvres au public français, à la Salle Gaveau à Paris. Parmi les pièces proposées, Yankee doodle dixie, écrite à l'occasion du 200e anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis. Il s'agit d'un canon dont les treize entrées font écho aux treize colonies qui se sont fédérées pour fonder les Etats-Unis en 1776. L'oeuvre s'inspire de chants patriotiques américains comme Yankee Doodle ou Star-Spangled Banner.

Au programme également, quelques extraits de Art of the Canon, un recueil de pièces pour piano né dans les rues de New York. En 1961, en grand admirateur de Jean-Sébastien Bach, Moondog se décide à composer un canon par jour. Cinq recueils naissent de cette entreprise.

Programme du Concert

Stompingground

Peace Pipe

Smoke’s Signal

Viking I

Art of the Canon (extraits)

Vienna

Ground et 2

Fantaisia

La Création

Danse de Mariage

Marche funèbre pour Vercingétorix