Les 5 oeuvres contemporaines qui ont le plus marqué les compositeurs

Dans le cadre de la semaine de la création Action! Création!, nous avons demandé aux créateurs d'aujourd'hui quelles étaient les oeuvres les plus marquantes écrites après 2000. 155 compositeurs et compositrices ont répondu à notre sondage.

Le classement sera actualisé chaque jour, avec les commentaires des compositeurs sondés, jusqu'au lancement de lajournée "Action! Création!"Vendredi 26 mars.

n°5 : Limited Approximations de Georg Friedrich Haas et Speakings Jonathan Harvey (ex aequo)

Deux œuvres se partagent la 4e place du classement, avec cinq voix chacune : Limited Approximations de Georg Friedrich Haas (2010) et Speakings de Jonathan Harvey (2008).

Limited Approximations de Georg Friedrich Haas (2010)

"Limited approximations, c'est comme se perdre dans un océan de textures et de couleurs et de températures merveilleuses et effrayantes à la fois. Une musique vertigineuse, à la virtuosité d'écriture et d'orchestration sans pareille, nouvelle, étonnante et hypnotisante."

Arthur Lavandier

"Limited Approximations est la porte d'entrée vers un autre monde. On se retrouve submergé dans un amas sonore mouvant et massif. L’écriture spectrale appliquée à l'orchestre mène à des découvertes timbales inattendues. La version 2.0 de Ligeti peut-être?"

Etienne Haan

L'écriture de Haas est pour moi singulière et d'une grande force expressive. Un univers hyperactif de paysages microbiologiques. On se trouve face à des éruptions de matières incandescentes, à des matériaux mutants qui émergent dans des espaces immenses et qui vous submergent ensuite dans des profondeurs infinies. L'oeuvre est menaçante, orgueilleuse : c’est une pure merveille.

Arturo Gervasoni

Je trouve que Limited approximations est un feu d’artifice en matière de couleurs instrumentales. Georg Friedrich Haas propose une synthèse magique obtenue par les textures créées par les 6 pianos et l'orchestre. Une expérience musicale quasi mystique.

Victor Ibarra

Speakings de Jonathan Harvey (2008)

"Cette pièce représente pour moi, depuis sa création en 2008, un point d’équilibre rare entre modernité et tradition. Tout y est : l’imagination harmonique, mélodique, rythmique, et dans le domaine du timbre ; une conception novatrice du rôle de l’électronique en lien avec l’orchestre pour évoquer la parole humaine... et au final, une portée poétique et spirituelle – le tout sonnant de manière puissamment originale"

Franck Bedrossian

J’ai pu assister à la création de ce chef-d'œuvre à mon arrivée à Paris. Encore aujourd'hui, je reste saisie par l'extraordinaire lyrisme de cette pièce, mais aussi son énergie et sa portée spirituelle. La forme musicale est très naturelle et captivante. Personnellement, je trouve la montée vers le climax bouleversante. Le silence qui succède à l'œuvre possède une magie unique.

Núria Giménez Comas

"Les compositeurs s’intéressent aux œuvres de manière très égoïste : il faut avant tout qu’elles apportent quelque chose à leur propre musique. En parlant de Speakings, je vais donc parler de moi et surtout de ma stupéfaction totale à son écoute : cela faisait une décennie que je cherchais de manière isolée, obsessionnelle et un peu empirique comment faire "parler" l’orchestre ; et là, au début des années 2000, le génie de Jonathan Harvey, aidé par Gilbert Nouno et les technologies de l’Ircam me montraient qu’ils avaient, génialement donc, déjà atteint cette Everest, et très bien réglé le problème !"

Pierre Charvet

"Musique vocale sans la voix, projet utopique (faire parler un orchestre), le propos de Speakings est mené de bout en bout avec détermination et maîtrise technique avec un dispositif technologique au service exclusif du projet et de sa dimension poétique et lyrique. La conduite dramaturgique de l'œuvre prend l'auditeur par la main pour l'amener pas à pas vers la seule expression vocale réelle qui sera présente à la fin de l'œuvre :celle d'un nouveau né."

François Paris

