L'intégrale de Musicopolis 3/3 (oeuvres de 1900 à nos jours)

1900

1900 à Moscou : Serge Rachmaninov, Concerto pour piano n°2

1901 à Prague : Rusalka d'Anton Dvorak

1901 à Paris : Le Concerto pour Harpe de Henriette Renié

1904 à Paris : Cendrillon de Pauline Viardot

1905 à Paris : Le Quatuor n°1 op.69 de Mel Bonis

1906 à Paris : En Languedoc de Déodat de Séverac

1906 à Hessen : La Symphonie n°6 de Gustav Mahler

1906 à Paris : La Mer de Debussy

1907 à Paris : Les Histoires Naturelles de Maurice Ravel

1907 à Paris : La Rapsodie Espagnole de Maurice Ravel

1908 à Paris : Quatre mélodies d'Ethel Smyth

1908 à Moscou : La Symphonie n°2 de Rachmaninov

1910

1910 à Paris : Iberia de Claude Debussy

1911 à Paris : Petrouchka de Stravinsky

1912 à Paris : Théodore Dubois, Symphonie n°2 en si mineur

1913 à Paris : Le Festin de l'Araignée d'Albert Roussel

1913 à Leeds : A Shropshire lad de George Butterworth

1913 à Paris : Jeux de Claude Debussy

1913 à Paris : Le Sacre du Printemps de Stravinsky

1913 à Paris : Nadia Boulanger, Fantaisie variée pour piano et orchestre

1914 à Paris : Mârouf savetier du Caire de Henri Rabaud

1916 à Madrid : Manuel de Falla, Nuits dans les jardins d’Espagne

1917 à Paris : Trio pour piano de Germaine Tailleferre

1917 à Lisbonne : La Suite Alentejana de Luis de Freitas Branco

1917 à Arcachon : Le Psaume n°130 "Du fond de l'abîme" de Lili Boulanger

1918 à Lausanne: L'Histoire du Soldat de Stravinsky

1918 à Petrograd : La Symphonie Classique de Prokofiev

1918 à Paris : Phi-Phi de Henri Christiné

1919 à Vienne : La Femme sans ombre de Richard Strauss

1919 à Londres : Le Concerto pour violoncelle op.85 d'Edward Elgar

1919 à Helsinki : La Symphonie n°5 de Sibelius

1920

1920 à Paris : Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin

1921 à Paris : Les Chansons Bourguignonnes du pays de Beaun de Maurice Emmanuel

1922 à Londres : Le Trio pour piano et cordes de Rebecca Clarke

1923 à Paris : Cydalise et le Chèvrepied de Gabriel Pierné

1923 à Paris : Pacific 231 d'Arthur Honegger

1923 à Budapest : Le Psalmus Hungaricus de Zoltan Kodály

1923 à Paris : Ciboulette de Reynaldo Hahn

1924 à New York : Rhapsody in Blue de George Gershwin

1924 à Paris : Prokofiev Concerto pour piano n°2

1924 à Paris : Le Concerto Franco-Américain de Jean Wiéner

1925 à Paris : L'Amour Sorcier de Manuel de Falla

1925 à Paris : Les Joueurs de flûte d'Albert Roussel

1926 à Budapest : Hary Janos de Zoltan Kodaly

1926 à Sinaia : Sonate dans le caractère populaire roumain de Georges Enesco

1926 à Paris : No, No, Nanette de Vincent Youmans

1927 à New York : Show Boat de Jerome Kern

1928 à Lvov : Karol Szymanowski, Symphonie n°3 le Chant de la Nuit

1928 à Paris : Le Boléro de Ravel

1928 en mer, sur le cuirassier Provence : Quintette pour harpe, flûte et trio à cordes de Jean Cras

1928 aux Açores : Lacerda Trovas de Francisco de Lacerda

1929 à Paris : Le Concert Champêtre de Francis Poulenc

1930

1931 à Berlin : Concerto pour violon d'Igor Stravinsky

1933 à Chicago : Symphonie n°1 de Florence Price

1934 à Paris : Concerto pour 2 pianos, 4 saxophones, choeur et orchestre de Germaine Tailleferre

1934 à Budapest : Le Quatuor No. 5 Sz. 102 de Bartok

1936 à Mexico : Tabuh Tabuhan de Colin McPhee

1937 à Bâle : Musique pour cordes percussion et celesta de Bartok

1939 à Rio de Janeiro : La Bachianas Brasileiras n°5 de Heitor Villa-Lobos

1939 à Hollywood : La Bande Originale des Aventures de Robin des Bois de Korngold

1939 à Paris : La Partita pour piano et orchestre de Viteslava Kapralova

1939 à Leningrad : La Symphonie n°6 de Dimitri Chostakovitch

1940

1940 à Londres : Concerto pour double orchestre à cordes de Michael Tippett

1940 à Barcelone : le Concerto d’Aranjuez de Joaquin Rodrigo

1940 à Drede : Les Carmina Burana de Carl Orff

1940 à Leningrad : Création de Roméo et Juliette de Prokofiev

1941 au Royaume Uni : Le Concerto de Varsovie de Richard Addinsell

1941 à Philadelphie : Le Concerto pour violon et orchestre n°1 de Samuel Barber

1942 à Perm : Gayaneh d'Aram Khatchaturian

1942 à Washington : Le Quatuor op.89 d'Amy Beach

1943 Genève : Les Six Monologues de Jedermann de Frank Martin

1943 à Londres : A Ceremony of Carols de Benjamin Britten

1943 à Londres : Trois psaumes d'Imogen Holst

1944 à Washington : Appalachian Spring d'Aaron Copland

1945 à Moscou : La Symphonie n°5 de Prokofiev

1945 à Paris : Les Poèmes de la Pléiade de Jacques Leguerney

1946 à Paris : Le Concerto Sicilien de Henriette Roget

1946 à Paris : Les Feuilles Mortes de Joseph Kosma

1946 à Zurich : La Symphonie n°3 "Liturgique" d'Arthur Honegger

1946 à Philadelphie : Le Concerto pour piano n°3 de Bartok

1947 à Paris : Le Requiem de Maurice Duruflé

1948 à Boston : Knoxville Summer 1915 de Samuel Barber

1948 à Florence : Le Prisonnier de Luigi Dallapiccola

1950

1950 à Bordeaux : Cinq Rechants d'Olivier Messiaen

1950 à Aix en Provence : La Turangalila Symphonie d'Olivier Messiaen

1951 à Strasbourg : Le Stabat Mater de Francis Poulenc

1951 à Strasbourg : Le Concerto pour piano d'André Jolivet

1952 à New York : Singin in the rain de Nacho Herb Brown

1954 à Paris : Déserts d'Edgar Varèse

1955 à Palerme : La Paille de Florence de Nino Rota

1958 à New York : La Mort aux trousses de Bernard Hermann

1959 à Paris : La Cabine téléphonique de Claude Arrieu

1959 à New York : La Mélodie du Bonheur de Richard Rodgers

1960

1961 à Katowice : Thrène pour les victimes d'Hiroshima de Krzysztof Penderecki

1962 à Noizay : La Sonate pour hautbois et piano de Francis Poulenc

1964 à Cannes : Les Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand

1965 en Uruguay : La Misa Criolla d'Ariel Ramirez

1962 à Moscou : La Chaconne de Sofia Goubaidoulina

1966 à Brême : Stripsody de Cathy Berberian

1966 à Stuttgart: Atmosphères de György Ligeti

1966 à Paris : Discordances d'Yvonne Desportes

1968 à Royan : Nuits de Iannis Xenakis

1968 à La Haye : Figures Doubles Prismes de Pierre Boulez

1969 à Marseille : Concerto pour guitare de Henri Tomasi

1970

1970 à Londres : Le Concerto pour violoncelle de Witold Lutoslawski

1972 à Oulu : Cantus Arcticus d'Einojuhani Rautavaara

1972 à Colorado Springs: Makrokosmos de George Crumb

1974 à Leningrad : La Suite sur des vers de Michelangelo Buonarotti de Chostakovitch

1976 à Avignon : Einstein on the Beach de Philip Glass

1977 à Royan : La Symphonie n°3 de Henrik Gorecki

1979 à Paris : Songfest de Leonard Bernstein

1979 en Belgique : Ephémères de Jacqueline Fontyn

1979 à Lyon : Le Livre des Prodiges de Maurice Ohana

1980

1980 à Paris : Le Concerto pour piano de Martial Solal

1985 à Los Angeles: Riverrun de Toru Takemitsu

1985 à Paris : L'Arbre des Songes de Henri Dutilleux

1986 à Mansfield : Short Ride In A Fast Machine de John Adams

1988 à Londres : Thea Musgrave "Saisons"

1988 à Paris : La Symphonie n°4 de Marcel Landowski

1990

1991 à Saint Petersbourg: La Symphonie n°5 de Galina Oustvokskaia

1992 à New-York : Le Quatuor n°5 de Philip Glass

1997 à Montpellier : Le Concerto pour piano de Graciane Finzi

1997 à Cardiff : Le Concerto pour piano d'Unsuk Chin

1997 à Houston : Jackie O de Michael Daugherty

1999 à Arles : Un concert mémorable de Moondog...

2000

2001 à Londres : La bande originale de Harry Potter de John Williams

2001 à Paris : Poème pour violon et orchestre d'Evgeny Svetlanov

2005 à Glens Falls : Made in America de Joan Tower

2006 à Paris : Omen d'Edith Canat de Chizy

2010

2010 sur internet : Lux Aurumque d'Eric Whitacre

2011 à Tallinn : L'Abbé Agathon d'Arvo Pärt

2011 à Londres : Two Boys de Nico Muhly

2012 à Aix en Provence : Written on skin de George Benjamin

2016 à Paris: Iliade l'amour de Betsy Jolas

2016 à Paris : Le Concerto pour violoncelle de Michel Legrand