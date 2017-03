"Ecrits sur la musique" de Steve Reich - Sélection Prix France Musique des Muses

Quelques mots sur Steve Reich

Icône d’une culture sonore globalisée, la musique de Steve Reich est dans toutes les oreilles. Plus que des œuvres musicales, le musicien compose des expériences sonores : par répétition, tuilage et déphasage, un simple motif immerge l’auditeur dans un « processus » d’écoute. Steve Reich interroge la perception du temps et du rythme sous toutes ses formes, et l’économie de moyens dissimule toujours une prouesse musicale : composer 1h30 de musique à partir d’un unique motif de huit notes (Drumming) ou créer une pièce avec quatre mains pour seuls instruments (Clapping Music).

Ecrits sur la musique

L’ensemble de ses écrits réunis dans ce volume dévoilent aussi bien son approche conceptuelle, cultivée au sein de l’avant-garde new-yorkaise des années 1960, qu’une volonté incessante de nouer un dialogue entre les formes populaires contemporaines (jazz, rock, électronique, vidéo) et certaines traditions musicales anciennes ou extra-occidentales (musique médiévale, cantillation hébraïque, percussions africaines, musique balinaise, etc.). En retraçant la genèse de ses compositions, Steve Reich laisse également transparaître une ligne « politique » centrale dans son oeuvre : des échos de la guerre froide (It’s Gonna Rain) à la ségrégation raciale américaine (Come Out), des résonances de la Shoah (Different Trains) aux retentissements du 11-Septembre (Daniel Variations et WTC 9/11).