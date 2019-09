Disparition du compositeur Ivo Malec, figure de la musique électroacoustique

D’origine croate et naturalisé français, le compositeur et chef d’orchestre Ivo Malec est mort la dernière semaine d'août 2019 à l’âge de 94 ans. Arrivé en France en 1959, il s’est majoritairement consacré à la musique électroacoustique suite à sa rencontre avec Pierre Schaeffer, qu’il a toujours considéré comme son « seul et véritable maître ».

De formation classique, il découvre ce nouveau langage musical au cours de différents séjours à Paris. Puis il décide de venir vivre dans la capitale française en 1959 et intègre le Groupe de recherche musicale de l’ORTF (aujourd’hui, Ina-GRM) en 1960. Il en deviendra l’une des figures les plus importantes. Son œuvre se consacre aux techniques mixtes, alliant musique acoustique et électronique.

Il est l’un des premiers compositeurs à réussir la retranscription de la logique du traitement électroacoustique vers l’orchestre acoustique. Ivo Malec est particulièrement intéressé par le travail du son et de sa texture. Sa technique d’écriture passe par la bande magnétique et surtout par toutes les manipulations que permet ce matériau en studio.

C'est le cas pour sa pièce Sigma (1963) dans laquelle il transpose à l’orchestre son expérience de travail en studio. Mais le compositeur crée aussi des œuvres aux esthétiques très variées et pour effectifs très différents.

Ivo Malec aura également contribué à former de nombreux compositeurs en enseignant la composition au Conservatoire national supérieur de Paris de 1972 à 1990. Il a remporté le Grand prix national de la musique en 1992 et a été fait Chevalier de la Légion d’honneur en 2006.

France Musique lui rendra hommage prochainement dansCarrefour de la création, le nouveau rendez-vous dédié à la musique contemporaine. À retrouver le dimanche à partir de 20h.